Las cenizas de Nichelle Nichols serán transportadas al espacio

El lugar de descanso final de Nichelle Nichols será un tributo adecuado a su papel más memorable: la teniente Nyota Uhura, en la serie original “Star Trek”.

Y es que según ha anunciado Celestial Memorial Spaceflights, una compañía que ofrece vuelos conmemorativos al espacio exterior desde hace 25 años, las cenizas de Nichelle volarán cuando sean lanzadas al espacio desde un cohete Vulcan Centaur por United Launch Alliance a finales de este año.

Se tratará de una misión con el objetivo de llevar el módulo de aterrizaje Peregrine a la superficie lunar para acometer una serie de comprobaciones antes de que se realicen las expediciones Artemis, que contarán con tripulación de la NASA, informaron esta semana desde la página web oficial de la empresa.

Nichols, por otra parte, no será el primer héroe de “Star Trek” cuyos restos hayan sido lanzados al espacio. Otros miembros del reparto y ejecutivos también han hecho el viaje, incluido James Doohan, quien interpretó al ingeniero jefe del programa, Scotty, y el creador de “Star Trek”, Gene Roddenberry, en 2014.

La idea de incluir las cenizas de Nichelle Nichols llegó justo después de que la actriz falleciera a finales del pasado julio a los 89 años, cuando el cofundador de Celestis, Charles Chafer, planteó la posibilidad a su hijo, Kyle Johnson.

“Lo único que lamento es no poder compartir este eterno tributo junto a mi madre en el lanzamiento. Sé que se sentiría profundamente honrada por esta experiencia única y alentaría con entusiasmo a TODOS sus FANÁTICOS a unirse a nosotros indirectamente contribuyendo con sus pensamientos, afectos, recuerdos, sueños y aspiraciones por correo electrónico para lanzarse con ella en este vuelo”, declaró Kyle en un comunicado.

Nichelle Nichols murió el 31 de julio de insuficiencia cardíaca en un hospital de Silver City, Nuevo México.

Tras su papel en “Star Trek”, Nichols trabajó como portavoz para la NASA, donde buscó inspirar a una nueva generación de astronautas.

De hecho, su papel de la teniente Uhura contribuyó a romper las barreras raciales de la televisión al mostrar a una mujer afroamericana en una posición de autoridad.

