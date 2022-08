Lili Estefan llora la muerte de Chanel, “la hijita” de Gelena Solano, reportera de El Gordo y la Flaca

Gelana Solano compartió hace unas horas una lamentable noticia, “Chanel”, su perrita de 13 años falleció. Chanel fue su adoración, “la hijita” que nunca pudo tener, según destacó en Instagram: “…Tú fuiste la niña que nunca he podido tener y ese amor que tenía por dentro te lo di a ti”. “…Estoy perdida en la tristeza y en el llanto, una vez más vuelvo a sentir un dolor profundo en mi corazón. Esta vez con mi hijita de cuatro patas, mi mejor amiga, mi vida misma mi chanelita”, expresó Solano en su red social.

Las palabras de la reportera de El Gordo y la Flaca llegaron hasta Lili Estefan que no ha dejado a su amiga sola en este gran dolor que ahora atraviesa y por esta razón no sólo llora con ella, sino que además le dice: “Yo aquí llorando. Cuántos bellos recuerdos con Chanel; una bendición que la disfrutaste tantos años. Yo sé cómo te sientes. Fuerza amiga, te quiero mucho”.

Así como Lili Estefan también ha manifestado su pésame Clarissa Molina, quien también forma parte de la exitosa producción de El Gordo y la Flaca. La dominicana escribió: “Lo siento mucho Gele 😢”. Así también Tanya Charry: “Mi gele querida, soy testigo de lo mucho que amabas a Chanel y sélo ella sabe lo mucho que la cuidaste. Te quiero”.

Jessie Maldonado también ha compartido el dolor de Solano: “Amiga hermosa @gelenasolanotv cuánto lo siento, te mando mil abrazos, tu Chanelita adquirió alitas grandes y hermosas para ir a descansar donde ya no tendrá dolor. Fuiste la mejor de las mamis, me consta. Y entiendo el dolor por el que estás pasando, porque estoy en el mismo proceso que tú y no es nada fácil decir a adiós que nuestros hijos de cuatro patitas aman incondicionalmente en las buenas y en las malas”.

