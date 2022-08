Los seguidores de Lili Estefan caen encantados al verla vestida de blanco

Lili Estefan disfrutó por varios días de unas merecidas vacaciones por Europa. La presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ viajó por España y Grecia y no dejó de mostrar en su cuenta de Instagram los preciosos paisajes que visitó y los lindos momentos que disfrutó.

En una de las más recientes publicaciones sobre su viaje que hizo en su cuenta de Instagram la conductora de televisión lució un vestido blanco que causó sensación en sus seguidores. Aunque no especifica en dónde fueron tomadas estas imágenes, en un comentario precisaron que la ciudad que resalta en el fondo sería Madrid.

“El Valor de la vida está en entender que tu FAMILIA no tiene precio, que tu SALUD es la verdadera riqueza y que el TIEMPO vale ORO!!!!! ❤️ FELIZ LUNES mi gente bellaaaaaaaa los quiero un montón”, fue el texto que escribió Estefan. A continuación, algunos de los comentarios que le dejaron a la conductora de Univision:

“Muy guapa y disfruta su tiempo”, “Bonito vestido”, “Bella y hermosa como siempre”, “Que hermosa! Que vestido tan lindo me encanta, te queda divino woooo”, “Lindo dress y lindo lugar de las fotos”, “Bella Lili por dentro y fuera” y “muchas bendiciones gracias siempre mi respeto para usted y su familia” son algunos de los mensajes que recibió en esta publicación que tiene más de 5,400 me gustas en Instagram.

Ya Lili Estefan está de regreso en la ciudad de Miami y volvió al estudio de ‘El Gordo y La Flaca’ después de tres semanas de vacaciones. En el programa la recibieron con flores y ella contó detalles de sus días de descanso fuera de las pantallas. “Felices con nuestra flakita @liliestefan de regreso en el estudio después de tres semanas de vacaciones donde se encontró con varios famosos”, le dijeron en su bienvenida.

Uno de los famosos a los que se encontró fue a Luis Fonsi. Este encuentro con el cantante boricua ocurrió en Mykonos, Grecia, y no desaprovecharon de divertirse juntos. “Y porque este mundo es mucho más pequeño de lo que imaginamos. También me encontré con Mr. DESPACITO mi querido @luisfonsi y la que trató de emborracharme mi querida @aguedalopez21 y no saben cómo nos hemos divertido”, dijo Lili Estefan.

