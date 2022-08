Will Smith está consciente de que le falta mucho para recuperar el cariño y el respeto del público

Will Smith emitió recientemente un video para disculparse directamente con Chris Rock y con todos aquellos espectadores que se quedaron petrificados durante la última ceremonia de los Oscar, cuando el intérprete se levantó de su asiento y, sin mediar palabra, propinó una sonora bofetada al cómico después de que este hiciera un chascarrillo sobre Jada Pinkett Smith, esposa del primero, y su decisión de raparse la cabeza.

Fuentes de su entorno aseguran ahora que el astro de Hollywood ha empezado a ver la luz al final del túnel, tras varios meses con la moral por los suelos y preocupado por la posibilidad de que su carrera cinematográfica hubiera llegado a su fin.

Estos informantes entienden que el protagonista de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ está haciendo todo lo posible por enmendar sus errores, lo que por otro lado ha elevado su autoestima y sus ganas de empezar de cero.

El artista sabe, según sus allegados, que todavía queda un largo camino por recorrer a la hora de recuperar el cariño y el respeto tanto del público como de muchos de sus compañeros de profesión. No obstante, sus últimos gestos de redención le han devuelto a la senda correcta, la que lo ha convertido de nuevo en un buen ejemplo para sus hijos.

“Will se arrepiente mucho de lo sucedido, sobre todo por la situación en que ha puesto a su familia públicamente. Quiere reconocer sus errores, disculparse y asumir las consecuencias. Siente que ya ha respondido algunas cuestiones, y dicho cosas que necesitaban ser dichas. Y además se ha responsabilizado de sus acciones. Will quiere asegurarse de que sigue siendo un buen ejemplo para sus hijos y de que gestiona esta situación con responsabilidad”, ha señalado una fuente a ET Online.

Sigue leyendo: Will Smith y su hijo Trey atraparon una enorme tarántula en su casa y el actor compartió el video

– Will Smith bromea con su regreso a las redes sociales tras abofetear a Chris Rock en los Oscar

– Will Smith y Jada Pinkett fueron vistos juntos luego de varios meses de la bofetada