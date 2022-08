La hija de Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja celebró su cumpleaños en el crucero de Disney

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja no dejan de presumir sus viajes en su canal de YouTube. Recientemente su hija, Kima, cumplió dos años y los celebraron en el crucero de Disney.

Hace algunos días la pareja de influencers compartió su llegada al crucero y presumieron la habitación donde se quedarían durante su viaje.

Ahora han grabado cómo fue la celebración de los tres años de Kima, pero primero mostraron varios videos de la pequeña desde su nacimiento hasta ahora. Kima también recibió palabras de amor de sus padres e incluso Kimberly Loaiza soltó algunas lágrimas.

“El tiempo ha pasado tan rápido y eso es lo que me pone sentimental. Para mí solo han pasado unos cuantos días. No quiero pensar en que va a llegar el momento en el que ya no nos va a necesitar”, dijo Loaiza.

Primero le cantaron el cumpleaños en el balcón de la habitación con un pastel en forma de Minnie Mouse y luego la llevaron a un espacio del crucero que es una especie de peluquería donde transforman a las niñas en princesas de Disney.

Antes de entrar a la boutique donde transformarían a Kima en una princesa, mostraron su fachada donde habían cuadros de varias de las princesas como Blancanieves, Cenicienta, Ariel, Tinker Bell y otras.

La boutique es un verdadero paraíso con estantes, colgadores de ropa, grandes sillas, espejos, vestidores y más detalles. Kima se vistió de Cenicienta con la zapatilla de cristal incluida.

Luego de vestirla la peinaron y le pusieron varios accesorios. Le pintaron las uñas y le pusieron un poco de maquillaje.

También subieron un video en el que la pequeña Kima abre algunos de sus regalos.

