Cómo evitar que la fruta tenga hongo en poco tiempo

La forma en la que se almacena la fruta influye en el tiempo que puede conservarse la calidad del producto. Revisamos cuál es la forma de evitar que la fruta tenga hongo en poco tiempo y reducir el desperdicio de alimentos.

La humedad ayuda a que el moho prospere. La velocidad a la que la fruta se enmohece generalmente depende del contenido de agua de la fruta, la edad de la fruta, temperatura y cómo la almacena. El moho también puede crecer a temperaturas de refrigeración.

Las bayas son de los frutos que tienden a echarse a perder rápidamente debido a las esporas de moho que llevan en su superficie.

El agricultor Kenny Tanaka de Tanaka Farms señala que es mejor no lavar las bayas hasta que éstas vayan a comerse. “La humedad hará que las bayas se echen a perder”, recomienda a través de Well and Good.

Tanaka señala que la mejor forma de conservar las bayas por más tiempo es cubrir la parte superior e inferior del recipiente de almacenamiento con una toalla de papel y refrigerarlas.

“A medida que las bayas liberan humedad de forma natural y la condensación comienza a acumularse dentro del recipiente, las toallas de papel ayudarán a absorber el exceso de humedad, reduciendo el riesgo de crecimiento de moho y pudrición”, comparte Well and Good.

Si deseas lavar las bayas antes de refrigerarlas para que estén listas para comer. Lava las bayas en una mezcla de 1 parte de vinagre por 3 partes de agua. Déjalas secar por completo sobre papel y luego guárdalas en un recipiente forrado con papel de cocina, dejando la tapa ligeramente entreabierta para permitir que escape la humedad.

“El vinagre reduce el nivel de pH en la superficie de las bayas y ayuda a mantener al mínimo las bacterias y las esporas de moho”, comparte Good House Keeping.

La fruta lavada que no esté completamente seca se echará a perder más rápidamente. Podrías solo limpiarla y posteriormente lavarla para su consumo.

Una manera de conservar tus frutas por un largo por largo tiempo es congelándola. Antes de refrigerar o congelar la fruta debes esperar a que esta madure.

Guarda las frutas tropicales maduras en un estante del refrigerador o en el cajón de baja humedad.

No almacenes todas las frutas y verduras juntas. Muchas frutas, como las bananas, los aguacates y los melocotones, producen gas etileno, y pueden acelerar el proceso de maduración de otros productos.

Te puede interesar:

–Cómo conservar tus aguacates maduros por un largo tiempo

–Razones para comprar la sandía más fea

–Carne congelada: 6 errores que cometes al almacenarla y cocinarla