Gussy Lau reveló el proceso de ruptura con Ángela Aguilar y afirma que la sigue amando

El compositor Gussy Lau es reconocido en la industria musical por el gran profesionalismo y don que tiene al momento de escribir las letras de canciones que han podido interpretar grandes estrellas de la música, y una de ellas es Christian Nodal con el éxito ‘Aquí abajo’.

Sin embargo, ha contado con la dicha que otros reconocidos intérpretes de la música regional mexicana logren cantar sus letras que terminan siendo bastante receptivas entre sus fanáticos y una de ellas también es Ángela Aguilar con ‘Se disfrazó’ y ‘Ahí donde me ven’.

“Me inspiré en Ángela para componerlas. Ahorita ya no le he hecho temas, sólo he apuntado algunas frases, ideas, nada más y nada en concreto en los dos últimos meses”, mencionó al ser cuestionado en la alfombra azul de ‘Éxito SACM’.

La prensa no dudó por un segundo preguntarle al sinaloense si todavía seguía enamorado de Ángela, por lo que de una forma muy precisa decidió responderles que “sí”, pese a toda la situación amarga que ambos tuvieron que atravesar con las fotos que fueron filtradas el pasado mes de abril.

Además, aseguró que definitivamente le dolió la manera en como esa relación llegó a terminar, pues hasta la fecha todavía no conoce el nombre de la persona que pudo haber revelado las imágenes que les hizo tanto daño a los dos. El compositor explicó que las personas que sabían de ese romance eran muy cercanas y casi todos eran familiares.

“Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje. Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir”, añadió en el encuentro con los periodistas.

Sin embargo, él sigue laborando en la empresa de Pepe Aguilar, pues existe un contrato que debe ser cumplido, al tiempo que destacó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y agregó que: “No, no me ha afectado en mi trabajo. La verdad es que no”.

