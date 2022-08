Jordi Martin, el paparazzi de Shakira y Piqué, confiesa que le gustaría tener un romance con ella

Lleva 12 años persiguiéndolos, dice que se lleva de la patada con el futbolista del Barça… ¿La razón? Jordi Martin, el paparazzi de Shakira y Gerard Piqué confiesa que le gustaría tener un romance con ella, sí, con la cantante.

Así lo dijo en el show de televisión de Argentina, ‘Desperézate’, conducido por Diego Pérez y Mercedes Mora, en donde fue invitado para hablar de lo que es el escándalo mundial de la cantante, el futbolista y su ahora novia Clara Chía Marti.

Los presentadores del show le cuestionaron por qué se veía tan apasionado con el tema, y como tomando partido por Shakira, siendo que debería solo graficar periodísticamente lo que sucede con ellos en Barcelona, España, donde viven todos, incluido el corresponsal oficial de ‘El Gordo y la Flaca’.

“Le tenés una bronca bárbara a Piqué”, le dijo Pérez.

“No, él y yo tenemos una relación nefasta desde hace muchos años, yo no es que me posicione con Shakira porque me cae mejor o peor, es una persona que ha dejado su vida entera en Estados Unidos, que se ha venido a Barcelona sin tener a nadie, y que ha apostado muy fuerte por esta relación, y que Piqué al final se relacione con esta chica y deje esta relación no pasa nada, porque al final se puede acabar el amor, es la forma, lo mal que lo ha hecho, el engaño, el engaño continuado y al final es la víctima en todos esto“, aseguró Jordi en el show con mucha pasión.

Ante esto, el presentador, Diego Pérez fue mucho más allá y le dijo: “Te veo tan apasionado, que creo que Shakira te tiene que dar una oportunidad a vos cuando pase el tiempo, merece el corazón de Shakira”…

¿Qué dijo Jordi? “Yo creo igual que tú, que debería darme una oportunidad, yo la respetaría“, aseguró comparándose con la traición de Piqué.

Pero no solo eso, sino que también confesó que de las imágenes que toman y que ponen en problemas al futbolistas del Barça él se las comparte a Shakira, para que las pueda usar a la hora de pelear la tenencia de Sasha y Milan, como el video de Piqué teniendo a uno de sus hijos de co-piloto, andando a toda velocidad por las calles de Barcelona, y pasando incluso semáforos en rojo.

MIRA AQUÍ EL AMOR QUE CONFESÓ TENER JORDI POR SHAKIRA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Shakira: Destrozada, no quiere saber nada con tener una relación amorosa

•Paparazzi retrata la última sonrisa triste de Shakira: Gerard Piqué le ha dado el tiro de gracia

•Shakira reaparece “destrozada” tras el escándalo del supuesto embarazo de la novia de Gerard Piqué