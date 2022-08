Juan Vidal recibió con rosas y abrazos a Niurka Marcos tras su llegada a Miami

‘La Casa de los Famosos 2‘ sin duda fue una temporada bastante controversial por todas las cosas que llegaron a hacer todos sus exparticipantes desde la semana número uno, y aunque solamente una persona resultó ganadora de la suma de 200,000 dólares, otros se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Algunos de ellos fueron Rafael Nieves con Julia Gama, Daniella Navarro junto a Nacho Casano y una de las relaciones que más ha dado de qué hablar sin duda ha sido la de Niurka Marcos y Juan Vidal, quienes al principio muchos llegaron a pensar que esta relación amorosa no llegaría lejos.

Sin embargo, por diversos motivos la pareja se tuvo que separar por algunos días mientras que el actor viajó a Miami, y la vedette siguió en México. No obstante, fue este lunes cuando el dominicano compartió en sus redes sociales el recibimiento que le dio en el aeropuerto a su nueva pareja.

“Qué emoción, los amo. Esta noche habrá candela pura”, “Sean felices chicos, los quiero mucho”, “Él siempre se encuentra donde menos lo esperas”, “Felicidades totales para ambos. Se ven tan bellos juntos”, “Se juntaron dos muñequitos hermosos“, “POR FIN JUNTOS NUEVAMENTE”, “Qué bonito la emoción, el sentimiento. Que lo disfruten”, “Qué lindo Juan todo nervioso“, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

A través de una transmisión en vivo que él realizó se pudo observar todo el proceso mientras él estaba esperando que ella llegara, todo quedó evidenciado en un video que compartió en su perfil de Instagram y que duró más de 18 minutos.

Al inicio del audiovisual le pidió a sus seguidores que no se desconectaran para que pudieran apreciar el momento tan especial que estaría a punto de vivir, al tiempo que mostró que estaba acompañado por otra persona que en sus manos tenía un inmenso ramo de rosas que le entregó a la cubana. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

El recibimiento estuvo acompañado de besos y abrazos, al tiempo que sus rostros desbordaban felicidad. Marcos también compartió este especial momento en la red social de la camarita y es que el post en tan solo un día cuenta con más de 56,900 ‘me gusta’ y supera los 1,700 comentarios.

