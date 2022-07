Juan Vidal envió un repentino mensaje sobre el romance que sostuvo con Niurka Marcos

La audiencia de ‘La Casa de los Famosos 2’ transmitida por Telemundo quedó completamente sorprendida al ver que entre el actor Juan Vidal y Niurka Marcos comenzó a existir algo más que una amistad. Sin embargo, la expectativa iba a mantenerse viva hasta que los dos estuviesen fuera del programa para conocer la decisión que tomarían referente a su vínculo amoroso.

“La respuesta es simple en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar. Y encontrar cuando ya no se buscaba. Y yo te encontré a ti @niurka.oficial”, fue el mensaje que compartió con un video de las experiencias que vivieron en ‘La Casa de los Famosos’.

Este romance que inició durante la participación de ambos en el mencionado reality show ha mantenido a la expectativa a los fanáticos de ambos porque recientemente la cubana había manifestado que al parecer entre ellos no podría seguir existiendo una relación amorosa debido a que son muy distintos.

Para muchos fue de gran suspenso no saber qué era lo que iba a pasar, pues Juan llegó a decir en una ocasión que: “¿Quién se enamora en dos días?“, dejando claro que no sentía por ahora ese sentimiento hacia Marcos.

Sin embargo, parece ser que la situación dio un giro inesperado a favor de ambos porque el romance quizás podría seguir en medio de los escándalos en los que él se vio envueltos gracias a su expareja quien lo tildó hasta de no cancelar las deudas y otros temas.

Tres horas después la cubana compartió el mismo video y mensaje que publicó Vidal en su cuenta personal de Instagram, dejando claro de esta manera ambos posiblemente estarían de acuerdo en continuar con la romance fugaz que inició en un programa de televisión. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Woow me encanta verlos juntos, felicidades y qué viva el amor”, “Fueron la única pareja ideal y única, los amo”, “Estamos felices y emocionados de que puedan estar juntos”, “Los amamos, el amor ha triunfado”, “Nos han hecho llorar de emoción, sus fans los queremos ver así juntos”, “Queremos un Live juntos”, “Me encantan juntos, aquí sí hay fuego y pasión”, fueron algunas de las expresiones tras la publicación del material en las diversas plataformas.

