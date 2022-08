Video: Hotel de lujo en Pakistán es arrastrado por las torrenciales lluvias en el país

Un video compartido en redes sociales capturó el momento aterrador en el que un hotel de lujo de varios pisos en Pakistán es arrastrado por las inundaciones del embravecido río Swat.

El icónico New Honeymoon Hotel en Kalam quedó reducido a escombros en cuestión de segundos, debido a las torrenciales lluvias que sufre el país actualmente.

Con más de 150 habitaciones, el hotel solía ser uno de los complejos más grandes y caros de Kalam. Varios usuarios recurrieron a Twitter para compartir clips de la devastación.

Aquí uno de los video donde se muestra la destrucción del New Honeymoon Hotel en Kalam:

Iconic New Honeymoon Hotel in Kalam completely destroyed due to rains and flash floods. Unprecedented rains caused havoc across the country with Balochistan, Sindh and South Punjab worst affected. pic.twitter.com/nOPtw7mEaG — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) August 26, 2022

Afortunadamente, no hubo víctimas durante el incidente ya que los huéspedes y el personal del hotel fueron evacuados el 24 de agosto. El periodista paquistaní y director gerente de Geo News, Azhar Abbas, compartió un clip de la destrucción del hotel en Twitter.

Escribió: “Icónico nuevo hotel de luna de miel en Kalam completamente destruido debido a las lluvias e inundaciones repentinas. Lluvias sin precedentes causaron estragos en todo el país, siendo Baluchistán, Sindh y el sur de Punjab los más afectados”.

🇵🇰PAKISTÁN



🚨El New Honeymoon Hotel, en el valle Kalam, al norte de #Pakistán, fué arrastrado hoy por la corriente de las inundaciones, mientras las lluvias continúan causando estragos en el distrito de Swat. El hotel había sido evacuado a tiempo y no se reportaron víctimas. pic.twitter.com/JD9bsSRSt2 — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) August 26, 2022

Las lluvias torrenciales en Pakistán este año han batido nuevos récords. Pero también ha provocado graves inundaciones repentinas y ha causado estragos en la infraestructura.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, más de 950 personas han muerto desde mediados de junio, mientras que 1,456 han resultado heridas.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ya ha declarado la emergencia y el país ha comenzado a recibir ayuda de China y otras agencias donantes internacionales. Met members of international media today to brief them about flood ravages in Pakistan.The devastation is evidence of seriousness of the threat posed by climate change.Despite having less than 1% share in carbon emission, we are ranked 8th in terms of exposure to climate hazards.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 30, 2022

“La ola de lluvia en curso ha causado devastación en todo el país. Las pérdidas, aunque aún no se han documentado, son comparables a las inundaciones repentinas de 2010. Agradecido con la comunidad internacional por sus simpatías, condolencias y promesas de apoyo. Juntos reconstruiremos mejor”, escribió Sharif en Twitter.

