“¿Dónde está papi?”, un libro que expone el sufrimiento y confusión de niños migrantes separados de sus padres

El sufrimiento y la enorme confusión que experimentan los niños al sufrir la separación de sus padres debido a la detención o la deportación de Estados Unidos de alguno de ellos fueron la inspiración para que la activista Ángeles Maldonado escribiera el libro infantil “¿Dónde está papi?”.

“El tema migratorio es algo muy complicado y muchas veces los más afectados por las políticas migratorias son los niños”, dijo a Efe Maldonado, quien cuenta con un doctorado en educación y ha hecho varios estudios sobre esta materia.

El libro está basado en gran parte en la historia verdadera de “Akemi”, una niña que vive en Phoenix, Arizona, cuyo padre es un inmigrante indocumentado que fue detenido por las autoridades migratorias cuando ella tenía siete años de edad.

Maldonado, una reconocida activista en Arizona, conoció a la pequeña 2018 como parte de su trabajo investigativo. La menor le contó cómo una simple detención de tránsito llevó a su padre a ser arrestado por los servicios de inmigración.

“Yo noté que ella no entendía por qué su papá había sido arrestado, por qué estaba detenido, qué había hecho mal”, relató la escritora.

La menor le dijo que las leyes que la separaron de su padre simplemente “no deberían existir”, que eran “injustas”.

La historia de la menor le llegó al corazón a Maldonado, quien sufrió en carne propia la detención de su padre durante una redada en su sitio de trabajo en Phoenix cuando ella era una adolescente.

“Recuerdo esa largas horas de espera a las afueras de la oficina inmigración. Recuerdo la determinación de mi madre, quien nos aseguró que no nos iríamos sin nuestro padre. Fue la primera vez que la vi así”, recordó.

Aún recuerda el miedo de que su padre fuera deportado a México después de años de haber vivido y trabajado en Estados Unidos. Es el mismo miedo que niños inmigrantes experimentan diariamente no sólo en la franja fronteriza, sino en todo el país.

Escuchar el relato de “Akemi” llevó a Maldonado a buscar algún libro enfocado en niños que enfrentan este duro proceso, pero encontró muy poco. Por ello decidió escribir “¿Dónde está papi?”, basado también en las historias de más de una docena de menores de entre los 5 y 9 años que entrevistó en los últimos años como parte de sus estudios.

Estas entrevistas las comenzó después de que el ahora expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) implementara su política de “cero tolerancia”, separando a padres de sus hijos en la frontera.

Cuestionan haberlos hecho viajar

“Muchos de estos niños me expresaron los mismos sentimientos, los mismos cuestionamientos, algo que quise responder de alguna forma en el libro”, dijo Maldonado, originaria del estado mexicano de Guanajuato.

Indicó que algunos menores llegan a preguntarse “¿Por qué me trajeron a Estados Unidos mis padres?”, algo que ella misma se cuestionó.

“Cuando era una niña me preguntaba por qué me habían traído a este país si no nos quieren aquí. No fue hasta que fui grande, cuando entré a la universidad, que entendí el gran sacrificio que hicieron mis padres para darme una mejor educación, y ahora estoy sumamente orgullosa de ellos”, dijo.

Este sentimiento es el que quiere trasmitir a los niños que lean el libro, que entiendan que sus padres no hicieron “nada malo” al venir a Estados Unidos.

En el libro, “Akemi” relata su historia y las visitas a su padre en el centro de detención, así como su deseo de “romper” como si fueran una “piñata” las paredes que la separaban de él. Asimismo, confiesa el dolor que sintió el día que celebró su octavo cumpleaños y su padre no estuvo con ella.

El libro fue ilustrado por el artista latino Edward Dennis.

La activista considera de suma importancia resaltar el impacto que la separación familiar tiene en los niños, algo que ve todos los días en la oficina de su esposo, el abogado de inmigración Ray Ybarra Maldonado.

Ella ha presenciado muy de cerca el drama migratorio, especialmente en Arizona, donde participó activamente en protestas contra el ahora exalguacil Joe Arpaio del condado de Maricopa, quien ganó fama nacional por sus operativos contra indocumentados.

También luchó contra de la ley estatal SB1070, aprobada en 2010, que otorgó a las fuerzas policiales estatales y locales la autoridad de preguntar el estatus migratorio de personas detenidas, inclusive por infracciones menores de tránsito.

Aunque Maldonado tuvo la fortuna de que su padre fuera liberado, “Akemi” no tuvo la misma suerte pues su padre fue deportado a México.

Aunque el libro no lo cuenta, el drama de la menor continúa ya que después de su deportación el padre trató de cruzar la frontera de forma irregular para reunirse con su familia, pero fue detenido en el intento y actualmente está nuevamente en un centro de detención. La familia espera una decisión en su caso en septiembre próximo.

“Todavía están viviendo esta pesadilla. Es horrible ver cómo su vida cambió de un día al otro”, dijo Maldonado.

El libro saldrá a la venta el próximo 20 de agosto y parte de las ganancias irán a un fondo para que “Akemi” pueda realizar sus estudios superiores.

Para saber más sobre el libro se puede visitar el sitio http://www.dondeestapapi.com/.