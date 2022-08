Jessica Cediel celebra condena de médico que le inyectó biopolímeros en su trasero en vez de ácido hialurónico

Hace ya varios años Jessica Cediel entabló una demanda en contra del doctor Martin Horacio Carrillo por haberle colocado biopolímeros en su trasero en vez de ácido hialurónico y hoy finalmente las autoridades le han dado su castigo.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió el fallo oficial de la corte, el cual consiste en 48 meses en prisión, la compensación por los daños que sufrió como consecuencia del procedimiento y el retiro de su licencia médica.

“Después de 11 años de juicio hoy con mis ojos llenos de lagrimas por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan. Ni una víctima más. Ojalá ninguna otra mujer en el mundo sufra de esta situación“, escribió Jessica al pie de un video en el que además compartió el duro proceso que enfrentó para poder retirar las sustancias de su cuerpo.

Para finalizar, la actriz aseguró que nada podrá cambiar el daño que sufrió tanto a nivel físico como emocional, pero señaló que Dios y su familia le han dado todas las fuerzas que necesita para poder enfrentar este duro proceso.

Congeló sus óvulos

A sus casi 40 años, Jessica Cediel está muy consciente de que su reloj biológico sigue avanzando y, aunque por el momento se encuentra soltera, no descarta la idea de poder formar una familia en un futuro, es por eso que tomó una decisión muy importante sobre su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió en el año 2021 un video en el que reveló que se sometió a un procedimiento para congelar sus óvulos por si en un futuro desea quedar embarazada y reveló que ya tenía un buen tiempo pensando en hacerlo.

“Jamás en la vida me imaginé que me serviría tanto ser tan huevona, en el buen sentido de la palabra. Mi útero estaba perfecto, me dieron medicamento hormonal por diez días para que los óvulos se desarrollaran, todos fueron madurados con éxito”, contó Jessica al tiempo que mostraba detalladamente todo el proceso.

Asimismo, la colombiana agregó como descripción del corto que este era el mejor regalo de navidad adelantado que se había hecho para sí misma y agradeció a todo el equipo que la atendió por tratarla con amabilidad y profesionalismo y a su madre y hermana por acompañarla a cada una de sus citas y no irse de su lado.

