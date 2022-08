Jessica Cediel compartió un impresionante video de la extracción de biopolímeros en sus glúteos

La actriz Jessica Cediel le ha tocado atravesar un complejo camino en cuanto a su estado de salud, y es que se debe a un tratamiento estético al que ella decidió someterse pero las cosas terminaron saliendo muy mal. Todo inició hace algún tiempo atrás cuando tomó la determinación de querer incrementar el tamaño de sus glúteos, sin conocer que años después todo le terminaría pasando factura.

La colombiana para aquel momento sin duda consideró que había sido una de las mejores decisiones para mejorar su belleza, y es que más adelante se vería casi al borde de la muerte porque le colocaron biopolímeros.

La también periodista fue viendo como su cuerpo iba presentando cambios nada favorables, y que además no se tenían que haber manifestado, pues se trataba de dolores y malestares corporales que eran un poco complejos de poder tolerar.

“Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”, mencionó en su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta personal de la camarita quiso compartir con sus más de 9.5 millones de seguidores todos los procesos a los que tuvo que ser sometida para poder salvar su vida. La modelo de 40 años compartió un video de lo que fue un resumen del fuerte momento cuando muestra que le abren sus glúteos para poder sacar aquello que le estaba haciendo tanto daño.

“Gracias Dios por tu misericordia, gracias a mi familia y gracias a todos los ángeles que se han cruzado en mi camino a lo largo de este proceso tan doloroso. Los biopolímeros son un veneno que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. OJALÁ NINGUNA OTRA MUJER EN EL MUNDO SEA VÍCTIMA DE ESTA SITUACIÓN”, finalizó el mensaje del post. View this post on Instagram A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet)

A su vez, también destacó que luego de haber transcurrido más de una década por el juicio donde condenaron al médico cirujano que la inyectó puede al fin darle un gran final a esta etapa amarga de su vida.

