Myrka Dellanos da la cara luego que la llamaran “activista” en ‘La Mesa Caliente’

La presentadora de televisión Myrka Dellanos es reconocida por la amplia trayectoria que ha tenido durante más de 30 años ejerciendo su profesión, lo que ha hecho que muchas personas logren saber de ella por su compromiso diario por la información, tal y como lo demuestra actualmente en Telemundo.

En ‘La Mesa Caliente‘, programa que transmiten de lunes a viernes, disponen de una sección para leer los mensajes que les escriben aquellos que no se pierden lo que tienen preparado para el día a día. Sin embargo, una de ellas escribió un poco molesta y se dirigió a una de las conductoras.

“Yo le preguntaría a Myrka ¿por qué trata siempre de abogar por Trump? Más parece activista en este programa, ¡que es de entretenimiento!”, fueron las palabras que le envió a la periodista.

Sin embargo, Dellanos no pareció tener algún inconveniente por responderle a esa persona, y de manera directa pero con un poco de sarcasmo primeramente le quiso agradecer por sintonizarlos, al tiempo que le aclaró que no solo ofrecen contenido de farándula.

“Yo te diría primero a ti que muchísimas gracias por ver el programa porque nos halaga muchísimo. Otra cosita es que no es solo un programa de entretenimiento, si no yo no estaría aquí”, empezó a decir Dellanos.

La también conductora de radio le explicó detenidamente de lo que se trata el programa, y es que siempre tienen un espacio dedicado a las noticias más resaltantes de los hechos que se están registrando en el país. A su vez, rechazó que todos tengan que pensar de la misma forma. Por ello, considera prudente su palabra ante lo que se menciona.

“En el primer bloque hablamos de noticias, de tiroteos, de inflación, de las situaciones políticas, entonces lo que sucede es que como periodista yo quiero dar ambos puntos de vista, y aquí mis compañeras tienen su punto de vista, cada persona dice lo que ellos opinan y para mí es sumamente importante que vean ambas partes, porque ustedes en casa tienen que tomar una decisión, qué aburrido sería si fuéramos cuatro de la misma persona”, dijo.

