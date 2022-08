Myrka Dellanos presume sus curvas y plano abdomen en un vestido bien ajustadito

Myrka Dellanos presumió de su sensual figura al publicar un divertido video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2,5 millones de seguidores. La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo grabó este video desde los camerinos del canal.

En principio la conductora de televisión aparece luciendo un atuendo deportivo frente a un espejo y se graba mientras lanza una patada hacia el frente. Al bajar la pierna, aparece una nueva toma en la que ella está luciendo un sensual corto y muy ajustado, que resalta todas sus curvas y su plano abdomen. Este outfit lo complementa con unos tacones en color nude.

“Todas somos brillantes en bruto hasta que nos pasan por el fuego y salimos a brillar”, fue el mensaje con el que acompañó este video que ya tiene más de 18.800 me gustas y más de 366 comentarios.

“Bella”, fue el comentario que le dejó Maribel Guardia y Alix Aspe, su compañera de ‘La Mesa Caliente’, le escribió: “Woooooow love thiss transition on point te quiero jaja”.

La conductora de televisión suele compartir contenido en el que su figura destaca debido a los ajustados atuendos que suele lucir en su día a día y para estar en el programa de Telemundo junto a Aspe, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

Hace algunas semanas Myrka Dellanos revolucionó las redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece junto Ricky Martín hace muchos años y le dejaron muchos elogios. “Por qué no vuelves a ese tono de cabello? Te luce genial”, “Mi querida amiga y usted Bella y radiante desde siempre”, “OMG!!!! Pero… que hermosa! te ves”, “Bellos! los dos son como el vino!”, “Mirka siempre hermosa y entre más años más buena” y “Myrka estoy seguro que si no fuera la gran periodista y conductora que has sido hubieras sido una Modelo de las más famosas o ganado miss universo así de Hermosa eras y sigues siendo”.

