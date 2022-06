Myrka Dellanos muestra su figura en un ajustado vestido mientras lanza besos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Myrka Dellanos presumió de su cintura de ‘avispa’ y de las curvas de su cuerpo al desfilar luciendo un ajustado vestido de colores desde el estudio de ‘La Mesa Caliente’, el programa de Telemundo que conduce junto a Alix Aspe, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

La presentadora de televisión mostró dos fotos y un video, que es donde se le ve caminando con elegancia y lanzando un beso a la cámara cuando está muy cerquita de ella. En las fotos se ve a detalle todo su vestido, que tiene mangas hasta los codos y el diseño resalta sus atributos. Este look lo acompaño con aretes amarillos y el cabello recogido en una cola, pero dejando una pequeña parte suelta en la parte delantera de su rostro.

“Lo que está para ti nadie te lo quita! Debemos dar lo mejor de nosotros y dejarlo todo en manos De Dios”, fue el mensaje que escribió Dellanos para acompañar estas imágenes.

Frecuentemente a través de esta red social Myrka Dellanos presume de los atuendos que luce y que hacen resaltar su figura. Además, también comparte mensajes que sirven para desahogarse o para que quienes los leen puedan conocer la perspectiva de la presentadora sobre la vida.

Hace algunos meses Dellanos utilizó esta plataforma digital para desahogarse acerca de diversas situaciones, sobretodo de las comparaciones que constantemente recibe con sus compañeras de programa y por su apariencia física:

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, dijo la presentadora de televisión.

