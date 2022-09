Amarga despedida: Serena y Venus Williams caen en su último partido en dobles del US Open [Videos]

La dupla de hermanas más reconocida del tenis mundial, Serena y Venus Williams tuvieron una amarga despedida la que fue su última presentación como equipo en dobles, al caer ante las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova en el US Open con un recinto literalmente a casa llena.

Las Williams no pudieron reaccionar ante el imponente juego de Hradecka y Noskova, que se las arreglaron para ganar los dos sets por 7-6(5) y 6-4, y de cierta forma nublaron la que pintaba para ser una noche de júbilo en el Flushing Meadows de la ciudad de Nueva York.

Pese a la derrota y despedida en dobles, Serena Williams aún se mantiene con vida en individuales donde se enfrentará a la australiana Ajla Tomjanovic este viernes buscando avanzar a la cuarta ronda de este US Open, que además será el último torneo de su gloriosa carrera.

El hecho de que este podía ser y fue el último encuentro en dobles de las hermanas Williams, fue el motivo principal para que se llevará a cabo en la Arthur Ashe, algo que no es habitual para una primera ronda.

Serena y Venus Williams: una dupla histórica

Pese a este resultado, es evidente que lo hecho por la combinación de Serena y Venus, las convierte en una dupla digna de admiración. Y es que juntas conquistaron 22 trofeos en dobles, entre ellos 14 Grand Slam, dos de ellos en Nueva York y tres medallas olímpicas de oro.

Este récord ha sido superado únicamente por la dupla de Martina Navratilova y Pam Shriver, que ganaron un total de 20 Grand Slam juntas. 1999 🏆

2009 🏆



Remembering the #USOpen title runs of @serenawilliams & @Venuseswilliams 💙 pic.twitter.com/kT4NQGLI6O— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

En la categoría individual, Serena tiene una amplia ventaja puesto que ganó 23 Grand Slam, entre ellos siete Abiertos de Australia, siete Wimbledon, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros. En total, luce en su palmarés 74 trofeos.

Por su parte, Venus ganó siete grandes, cinco Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos. En total, conquistó 49 títulos y más de 42 millones de dólares en premios.

Lea también:

– Argentino Diego Schwartzman batalló casi cuatro horas para derrotar a Alexey Popyrin y avanzar a tercera ronda del US Open

– Serena Williams tras vencer a la número 2 del mundo en el US Open: “Veo esto como un bonus, no tengo nada que demostrar”

– Fotos: Mike Tyson, Francisco Lindor y Bill Clinton, entre las celebridades que acompañaron a Serena Williams en su estreno en el Abierto de EE.UU.