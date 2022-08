Fotos: Mike Tyson, Francisco Lindor y Bill Clinton, entre las celebridades que acompañaron a Serena William en su estreno en el Abierto de EE.UU.

La icónica Serena Williams estuvo bien acompañada es su victorioso estreno en el Abierto de Estados Unidos, en el que se impuso a la montenegrina Danka Kovinic en dos sets por 6-3 y 6-3, frente a la mirada de un sin fin de celebridades del deporte, la política y el cine.

La legendaria tenista estadounidense, que anunció su retiro del deporte al finalizar esta edición del US Open, recibió todo el amor, respeto y admiración del público presente en el Flushing Meadows de Nueva York, que además la vio exhibir un gran juego durante una hora y 40 minutos.

Como era de esperarse, nadie se quería perder el estreno de Serena Williams en el que podía también ser su último partido como profesional. Es por ello que personalidades del deporte como el exboxeador Mike Tyson y el pelotero puertorriqueño de los New York Mets, Francisco Lindor, destacaron entre los fanáticos presentes.

Mike Tyson presente en el estreno de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images).

Francisco Lindor (derecha), jugador de los New York Mets y Eric Adams (arriba) Alcalde de Nueva York, presentes en el estreno de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos. (Foto: COREY SIPKIN/AFP vía Getty Images).

Este evento, tenía un significado tan especial que también atrajo la atención de políticos como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el alcalde de Nueva York, Erik Adams, quien estuvo cerca del mencionado Lindor.

Ex presidente de EE.UU., Bill Clinton, presente en el juego de Serena Williams en el US Open. (Foto: COREY SIPKIN/AFP via Getty Images).

Por otra parte, las estrellas del cine tampoco quisieron perderse una noche tan especial, entre ellos destacaron el australiano Hugh Jackman (conocido por su papel como Wolverine) y el estadounidense Anthony Anderson.

Hugh Jackman (centro) y Anthony Anderson (derecha) asistieron al juego de Serena Williams en el US Open. (Foto: COREY SIPKIN/AFP vía Getty Images).

Cabe destacar que previo al partido, la tenista estadounidense recibió un homenaje a su carrera que además contó con un emotivo discurso de la también leyenda del tenis, Billie Jean King. “You are fearless. … Thank you for sharing your journey with every single one of us.”@BillieJeanKing showered #SerenaWilliams with love after her first-round win ❤️ pic.twitter.com/K7h47f2jLs— ESPN (@espn) August 30, 2022

Gracias a esta victoria, la tenista de 40 años y ganadora de 23 Grand Slam, aseguró su permanencia en este torneo al menos por un partido más, en el que enfrentará a la actual número 2 del mundo, la estonia Anett Kontaveit.

