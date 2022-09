Homenaje a Silvia Pinal desata controversia entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

El homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes ya causó controversia entre dos de las hijas de la primera actriz: Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

Y es que la cantante subió al escenario del recinto el día lunes para dar una polémica declaración.

“Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco“, dijo Alejandra Guzmán.

El comentario no fue bien tomado por Sylvia Pasquel, organizadora del evento, quien ya reaccionó en una entrevista con el locutor Javier Poza, y dijo que sí la invitó y hasta le propuso que hiciera un número musical.

“En un WhatsApp le puse qué se iba a hacer un popurrí y que estaría muy bonito que ella participara cantándole a su madre una canción y no quiso. Ella le habló a Efigenia y le dijo ‘yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a ir a trabajar‘”.

Mira el video en el minuto 5:20

“Yo creo que sí hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que yo invité a mi hermana, ella no quiso. Y si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró. Pero puedo demostrar que sí estaba invitada“, añadió.

