Leones, elefantes y rinocerontes se fugan de un zoológico de Sudáfrica

Múltiples animales peligrosos, incluidos leones, rinocerontes y elefantes, se dieron a la fuga de un zoológico en Sudáfrica.

Se estima que seis leones, cuatro elefantes, dos rinocerontes blancos, un búfalo, un rinoceronte negro y una manada de perros salvajes africanos escaparon en el transcurso de varias semanas del parque Hluhluwe iMfolozi, que se encuentra a unas 170 millas al norte de Durban.

Las autoridades han encontrado varios cadáveres de vacas desde que se registraron las fugas. Además, una mujer de 45 años, Zandile Mbhele, resultó herida por uno de los rinocerontes que escapó a mediados de agosto cuando arrasaba su ciudad, dañando las cercas de seis casas cercanas en el proceso.

Se cree que el parque, que tiene aproximadamente 237,000 acres, es el antiguo coto de caza real de Shaka Zulu durante su reinado a principios del siglo XIX. Es el hogar de unos 120 leones y tiene una de las mayores poblaciones de rinocerontes blancos en peligro de extinción del mundo.

Uno de los leones fue visto al costado de la cercana autopista P700, captado en video por un conductor que pasaba. Se vio a otros alimentándose de los cadáveres de las vacas que habían sido atropelladas por un tren. Aquí el video del león prófugo:

Esta no es la primera vez que los animales escapan de las reservas de vida silvestre en Sudáfrica. En 2019, 14 leones escaparon del Parque Nacional Kruger.

“Ezemvelo logró volver a capturar un rinoceronte el jueves 11 de agosto de 2022. El segundo rinoceronte… había recibido un disparo de un miembro de la comunidad”, dijo Musa Mntambo, portavoz de Ezemvelo KZN Wildlife, en un comunicado.

Ezemvelo KZN Wildlife es una organización gubernamental que mantiene áreas de conservación de vida silvestre.

Los animales salvajes, especialmente los leones, que ingresan a las áreas humanas pueden ser muy peligrosos para las personas cercanas.

“Casi cualquier organismo alrededor de los leones podría ser una presa potencial, y que la gente piense que son una excepción es una locura”, dijo a National Geographic Luke Dollar, director del programa de la Iniciativa Big Cats de National Geographic .

El parque sospecha que los animales deben haber encontrado una forma de escapar a través de la cerca del parque alrededor de su perímetro.

“Hay una abertura en la cerca causada por la minería ilegal del suelo”, dice Mntambo. “Sospechamos que los leones lograron escapar por un agujero en esa cerca”. KZN Wildlife Conservation Board Chair appeals to HiP Community structures to support Ezemvelo KZN Wildlife in resolving the issues of animal escape which results in the loss of community livestock.

Los residentes de las comunidades de Okhukho y Nqulwane, aterrorizados por los peligrosos animales que escapan a la naturaleza cerca de sus hogares, se han encargado de arreglar la valla después de semanas de esperar a que el parque repare el agujero.

Además, los lugareños frustrados con el parque protestaron por las fugas a principios de agosto irrumpiendo en las habitaciones del personal del parque, robando varios artículos y quemando una casa de seguridad.

