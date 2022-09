8 maneras de reducir tu consumo de alcohol sin sufrirlo

El consumo de alcohol puede afectar el cuerpo de distintas maneras, aun cuando se bebe con moderación, no solo favorece el envejecimiento, también aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer.

Si estás buscando controlar el hábito de beber alcohol, compartimos las recomendaciones de expertos en salud que ayudan a reducir el consumo de alcohol.

1. Establece un límite meta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan establecer un límite de cuánto será el consumo de alcohol, decidir cuántos días a la semana se planea beber y cuántos tomar. Se sugiere programar días sin alcohol. “Por ejemplo, puedes decidir beber solo un viernes por la noche o un sábado por la noche y tomar una copa”, dicen los CDC.

El consumo moderado de alcohol para personas sanas es de no más de una bebida alcohólica al día para las mujeres y hasta dos bebidas para los hombres.

2. Un día a la vez

Reduce un poco cada día. De esa manera, cada día que hagas será un éxito.

3. No guardes alcohol en casa

Harvard Health señala que no tener alcohol en casa puede ayudar a limitar su consumo de alcohol.

4. Bebe despacio y consume agua

Procura no consumir más de un trago por hora y no beber con el estómago vacío. Toma un vaso de agua antes de tomar alcohol y alterna las bebidas alcohólicas con agua u otras bebidas no alcohólicas.

5. Aprende a decir no

No debes sentirte obligado a aceptar las bebidas que te ofrecen. Practica formas de decir no educadamente. De ser posible mantente alejado de las personas que te animan a beber.

6. Evita tentaciones

Procura evitar lugares o actividades que pueden tentarte a beber más de lo planeado. “Por ejemplo, en lugar de un evento de hora feliz con compañeros de trabajo, sugiera ponerse al día durante el almuerzo”, sugieren los CDC.

7. Reduce las porciones

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) sugiere optar por tamaños más pequeños de bebidas alcohólicas. “Prueba la cerveza embotellada en lugar de las pintas, o una copa pequeña de vino en lugar de una grande”, recomienda la institución.

8. Solicita apoyo

Reducir el consumo de alcohol puede no fácil. Informar a amigos y familiares que buscas reducir el consumo de alcohol y por qué es importante, puede hacer que obtengas su apoyo. No dudes en pedir ayuda de un médico, consejero o terapeuta.

