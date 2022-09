Armada de Irán incautó dos drones marítimos estadounidenses en aguas internacionales del Mar Rojo

La Armada de Irán incautó dos drones marítimos de la Armada estadounidense en aguas internacionales en el Mar Rojo el jueves.

El incidente comenzó el jueves, cuando se observó que el barco de la Armada iraní sacaba del agua de dos drones estadounidenses “en un intento de robarlos”, informó un funcionario de defensa de EE.UU. de acuerdo con CNN.

La Armada estadounidense se movilizó rápidamente con dos destructores cercanos y un helicóptero, comunicándose posteriormente por radio para exigir la devolución de los drones, agregó el funcionario.

Tras esto, Irán aceptó la devolución, pero pidieron esperar hasta la luz del día del viernes por “motivos de seguridad”, por lo que EE.UU. accedió, puntó el funcionario.

A pesar de que los drones fueron finalmente liberados, el funcionario afirmó que el incidente parece una escalada de las acciones hostiles por parte de Irán contra EE.UU.

Un incidente similar se registró a comienzos de esta semana en el Golfo Pérsico, apuntó el funcionario, quien precisó: “el hecho de que esto sucediera dos días después de su fallido intento en el Golfo Arábigo (Pérsico) parece ser una escalada”.

Entretanto, la televisión estatal de Irán transmitió un video mostrando cómo los drones eran empujados hacia el agua desde la cubierta del buque de guerra iraní, y afirmó que la Marina de Irán capturó los drones mientras realizaba una misión antiterrorista en el Mar Rojo.

“El destructor Jamaran capturó dos embarcaciones el jueves para evitar cualquier posible accidente. Las dos embarcaciones fueron liberadas después de que se aseguraron las rutas de navegación internacionales y se emitió una advertencia a la flota estadounidense”, apuntó la televisión estatal.

El incidente ocurre en medio de un momento delicado entre las negociaciones sobre un acuerdo nuclear que podría fallar. El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró el jueves que la última respuesta de Teherán a una propuesta de la Unión Europea para resucitar el acuerdo “no fue constructiva”.

El funcionario estadounidense citado por CNN dijo que las interacciones no profesionales con la Armada de Irán son “raras”. Cuando ocurrieron otros incidentes no profesionales, generalmente involucraron a barcos de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), no la Armada iraní regular.

Las interacciones no profesionales de barcos y botes pequeños de la IRGC con la Marina de EE.UU. han sido múltiples en los últimos años.

Con información de CNN

También te puede interesar:

• El Gobierno iraní culpa a Salman Rushdie del ataque y rechaza lazos con el atacante

• Estados Unidos señala que no trata de demorar el acuerdo nuclear con Irán

• Ejército de Irak decreta toque de queda nacional tras multitudinarias manifestaciones