Unión Europea y Estados Unidos confían en reactivar acuerdo nuclear con Irán

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó este miércoles su confianza en que el acuerdo nuclear con Irán pueda ser reactivado “en los próximos días”, después de haber recibido respuestas razonables de Teherán y de Estados Unidos. Una posición similar expresó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“Confío en que en los próximos días no vayamos a perder este impulso y podamos cerrar un acuerdo” con Irán, dijo Borrell tras una cita informal de cancilleres europeos en Praga.

“Está claro que hay un terreno común, que tenemos un acuerdo que toma en consideración, me parece, las preocupaciones de todos”, indicó. Bruselas tomó la iniciativa para intentar restaurar el pacto nuclear de 2015, que empezó a desmoronarse en 2018, tras la salida de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump.

La nueva propuesta que es analizada por las partes implica un alivio de las sanciones económicas para Irán que le permita vender su petróleo, a cambio de limitar drásticamente su plan nuclear. Tanto Teherán como Washington han enviado una serie en enmiendas al documento propuesto por Europa, ninguna de ellas considerada excesiva por la Unión Europea. Israel, por su parte, ha aumentado la presión para bloquear el acuerdo.

“Más cerca hoy que hace semanas”

Kirby, por su parte, dijo que Estados Unidos está “cautelosamente optimista” ante los avances logrados en las negociaciones. “Estamos ahora más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace semanas o meses”, manifestó Kirby, quien indicó que Washington “está cautelosamente optimista sobre la posibilidad de que las cosas sigan moviéndose en la dirección adecuada”.

En tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, afirmó en Moscú, donde se encuentra de visita, que la decisión sobre el acuerdo podría producirse "pronto", aunque puso como condición que se trabaje en las garantías que Teherán exige a la agencia atómica de la ONU.

En concreto, Irán pide que se cierre una investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en el país que no se habían declarado y que podrían indicar que hubo actividades secretas. EE.UU., por su parte, espera que Teherán no condicione el regreso al pacto nuclear al cierre de la investigación.

