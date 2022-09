Niurka Marcos queda muy contenta con la visita de Juan Vidal a su trabajo

Niurka Marcos recibió con mucha alegría la visita de Juan Vidal al set de ‘Siéntese quien pueda’, el programa conducido por Julián Gil al que ha estado asistiendo como invitada en la última semana.

Con emoción, la cubana y ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ agradeció la visita de su pareja, con quién se le vio sentada en sus piernas y con él abrazándola desde atrás en el set del programa. “Cuando te vienen a ver a tu trabajo 🧡🧡🧡🧡 @juanvidalgil”, escribió Marcos al compartir el video de los momentos que disfruto juntoa su pareja en su lugar de trabajo.

En esta misma semana en la que Niurka ha estado presente en el programa se abrió el debate sobre el beso que Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines durante su presentación en los VMA’s. Ese gesto del cantante boricua recorrió el mundo como tema de debate y en ‘Siéntese quien pueda’ Niurka Marcos lo defendió.

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad. Estamos criticando un beso pero escuchen bien lo que les voy a decir: por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras… y no tienen que dar un beso, mejor preocupense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo, eso es lo que le tienen que dar, no a un beso”, dijo la cubana haciendo referencia también a la situación de Julián Gil, por el hijo que tiene con Marjorie de Sousa.

“Hay que dar espacio a lo que sí es importante destacar en nuestro entorno”, también señaló Marcos al compartir el video del momento en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: Niurka Marcos defiende a Bad Bunny por besarse con su bailarín: “Por qué no critican mejor cómo aplastan carreras”

Niurka Marcos se pone un sexy bikini y entrena mientras se graba frente al espejo

Niurka Marcos se pone un sexy bikini y entrena mientras se graba frente al espejo