Niurka Marcos defiende a Bad Bunny por besarse con su bailarín: “Por qué no critican mejor cómo aplastan carreras”

Niurka Marcos está de visita en Miami. La cubana se reencontró con Juan Vidal, en medio de mucho amor, globos y rosas, y también asistió al programa ‘Siéntese quien pueda’, conducido por Julián Gil, en donde conversaron sobre el beso que Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines durante su presentación en los VMA’s 2022.

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad. Estamos criticando un beso pero escuchen bien lo que les voy a decir: por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras… y no tienen que dar un beso, mejor preocupense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo, eso es lo que le tienen que dar, no a un beso”, dijo Niurka Marcos a toda voz, incluso refiriéndose a Julian Gil y a la situación que atraviesa con Marjorie de Sousa por su hijo Mathias y señalandolo mientras hablaba.

El beso de Bad Bunny con uno de sus bailarines mientras daban su show en los VMA’s causó mucha controversia en las redes sociales y no se escapó de ser un tema de debate en los programas que abarcan el mundo del entretenimiento en la televisión. Fueron muchos los mensajes que llegaron criticando la acción del cantante boricua que ha roto todos los récord a nivel mundial y que actualmente se encuentra en una gira llevando su música a miles y miles de personas, con conciertos totalmente sold outs en todas las ciudades que ha visitado y en las que aún le falta por visitar.

“Hay que dar espacio a lo que sí es importante destacar en nuestro entorno”, fue el mensaje con el que Niurka Marcos compartió este video en sus redes sociales y que ya ha cosechado más de 14,000 me gustas.

