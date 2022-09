Raúl de Molina se molesta en ‘El Gordo y La Flaca’: en el programa le lanzaron cerditos de juguete

Raúl de Molina expresó su molestia en ‘El Gordo y La Flaca’ luego de que le lanzaran cerditos de juguetes en el set del programa. El conductor de televisión agarró varios de los muñecos de juguete y comenzó a hablar hacia la cámara de lo que estaba ocurriendo.

“Ahora de verdad, lo que estaba hablando al principio del show. ¿Ustedes creen qué es para que me hagan esto? They bullying me, están bullying me todo el tiempo”, dijo Raúl de Molina ante las cámaras, negando con un movimiento de cabeza.

“Mira Rauli, como te aman”, le dijo Carlitos ‘El productor’ al presentador mientras le entregaba uno de los cerditos de juguete. Asimismo, Lili Estefan le dijo “esos son para Navidad”, debido a que los cerditos que tenía en la mano Raúl de Molina eran verdes y rojos.

Incluso, el presentador de televisión se tropezó al caminar ante la cámara, pero no cayó y pudo estabilizarse rápidamente tras el ligero tropezón.

En las redes sociales no dejaron pasar esta situación y reaccionaron defendiendo a Raúl de Molina tras este momento que quedó publicado en el Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

“Es cierto, a veces se pasan de pesados con esas bromas”, “Ya dejen de molestar a Raúl”, “Si, Raul ,tienes toda la razón! A mi me molesta mucho, se pasan. Ya ni ganas me da de ver el programa por eso”, “Está enojado de verdad”, “Es cierto q dejen esas bromas”, “Está bien hacer bromas, pero todo tiene un límite… no se sobrepasen con eso”, “No me parece gracioso” y “No le hagan eso a Raulito, no es gracioso y realmente se merece respeto de parte de todos, no solo de ustedes” son algunos de los mensajes más destacados que se pueden leer en la publicación que no llega a los 1,000 me gustas en Instagram.

