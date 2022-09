Siguen las críticas hacia Tata Martino y ahora fue Fernando Ortíz DT del América quien atacó de frente: “Hay que medir las palabras”

El entrenador de las Águilas del América Fernando Ortíz criticó este viernes a su compatriota Gerardo Martino, seleccionador de México, al defender a su futbolista Alejandro Zendejas de que el estratega del Tri calificara “casi de extorsión” que Zendejas asistiera a un llamado sólo si le aseguran ir al Mundial Qatar 2022.

“Hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar, sea el entrenador de la selección o de cualquier institución. La comunicación no es fácil, pero hay que medir las palabras“, explicó el antiguo futbolista de Boca Juniors.

En una entrevista para TUDN Martino declaró que Zendejas no quiso firmar un documento para hacer un cambio de federación después de que el extremo mexicano jugó por primera vez para una selección en la categorías inferiores de Estados Unidos.

“El jugador tenía que firmar un documento y no quiso. No hay que darle más vueltas a las cosas. Si la exigencia es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi una extorsión“, señaló Martino.

A pesar de que Zendejas aún no ha firmado ningún papel, el oriundo de la fronteriza Ciudad Juárez jugó para México en los partidos amistosos ante Ecuador, en octubre de 2021, y ante Guatemala, en abril pasado; ambos duelos no fueron en fecha FIFA.

Reportes de la prensa local indican que la Federación Mexicana de Fútbol le exigió a Zendejas que en caso de no firmar el documento para comprometerse a solo representar a México no volverá a ser convocado al Tri.

La ausencia de Zendejas en la convocatoria del partido amistoso del pasado miércoles en el que México cayó por 0-1 ante Paraguay generó críticas de la afición que lo ven, por el buen momento que pasa con las Águilas, como uno de los sustitutos de Jesús ‘Tecatito’ Corona luego de su grave lesión..

Corona tendrá una recuperación de varios meses que lo ponen en duda para acudir a Qatar 2022.

“Como entrenador le dije lo que pensaba como jugador y entrenador, después Alejandro tendrá que responder esta pregunta (de por qué no firmó). Él está bien, sabe la diferencia y está tranquilo, que es lo más importante”, sentenció Ortíz.

