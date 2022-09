Uruguayo Edinson Cavani reveló el motivo de su fichaje por el Valencia: “Sentí algo especial cuando se habló de venir acá”

El uruguayo Edinson Cavani fue presentado este viernes como nuevo jugador del Valencia de España, equipo al que llegó como agente libre siendo uno de los mejores fichajes de este mercado y del que admitió que sintió algo especial que lo llevo a decidirse.

“Decidí venir a este club porque es un grande, ese es el primer motivo por el que decidí venir aquí. Tenía en mi cabeza al Valencia más allá de que el fútbol es como es y de que puedan aparecer ofertas. Sé que también es una gran ciudad y una afición que vive mucho el fútbol, por eso iba sintiendo que el lugar para venir a dar todo era aquí”, expresó.

💬 @ECavaniOfficial: "Sentí que el Valencia CF era el lugar para venir a darlo todo porque es un Club grande y tiene una afición que vive mucho el fútbol"



El delantero uruguayo ha sido presentado como nuevo fichaje del @valenciacf 🦇#CORVCF #ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) September 2, 2022

Asimismo, Cavani indicó que se encuentra bien en cuanto a su físico se refiere y que tiene muchas ganas de comenzar a jugar, sin embargo aclaró que primero debe seguir un plan de adaptación debido a que no realizó ningún tipo de pretemporada y debe acondicionar su cuerpo.

“Desde mi última participación en los partidos amistosos con la selección no he vuelto a jugar. Estaba entrenando con la selección en Uruguay, pero al no entrenar con un grupo grande y no tener ese ritmo siempre lleva un poco agarrar la forma física”, explicó.

“Uno sabe que tiene una carrera detrás, una edad, una experiencia, y hace que se creen expectativas, pero solo deseo estar lo antes posible en el campo y agarrar buena forma física. Haré todo por devolverle al club y a la gente la confianza y las ganas de que yo esté aquí”, agregó el exjugador del PSG y Manchester United.

Pese a sus ganas de pisar el campo y comenzar a marcar goles, el delantero no quiso dar una fecha para su debut. “Hay que respetar un proceso en el que entran entrenadores y médicos, pero mi voluntad es estar lo antes posible. Esa emoción y ese deseo de jugar te pueden jugar en contra”.

“El otro día en la grada tenía muchísimas ganas de jugar, pero hay que buscar la mejor forma para estar dentro de la cancha lo antes posible. Estoy para trabajar aquí, para dar lo mejor de mí y trabajo para estar al máximo, si no es así, me hubiera ido a mi casa. Me gusta competir siempre al máximo, trabajaré para estar a tope”, sentenció.

Lea también:

– Entrenador del Barcelona habló de la situación personal de Gerard Piqué: “Si tenemos que ayudarle, aquí estamos”

– Marcelo ficha con Olympiacos y buscará en Grecia seguir aumentando los títulos que ha conseguido como profesional

– UEFA anuncia sanciones millonarias al PSG y otros siete clubes por incumplir el ‘Fair Play Financiero’