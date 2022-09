Jane Fonda, de 84 años, es diagnosticada con cáncer

Jane Fonda reveló este viernes que le diagnosticaron linfoma no Hodgkin, un “cáncer muy tratable”, y compartió que se sometió a seis meses de quimioterapia, la cual ha estado manejando bastante bien, según dio a conocer.

El anunció lo hizo a través de sus redes sociales y lo cierto es que Jane se mostró optimista, pues reconoció que, a diferencia de muchos, tiene el privilegio de tener seguro y acceso a los mejores médicos y atención.

“Entonces, mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia“, escribió en Instagram.

“Este es un cáncer muy tratable. El ochenta por ciento de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada” Jane Fonda

“Me doy cuenta, y es doloroso que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien”, añadió.

El linfoma no Hodgkin es un cáncer menos común que se desarrolla en el sistema linfático, la vasta red de vasos y glándulas del cuerpo. La gravedad de la enfermedad depende de dónde se origine el linfoma y Fonda no especificó con qué tipo ha sido diagnosticada.

Lo que sí aclaró es que no permitiría que la enfermedad se interpusiera en su camino para crear conciencia sobre los peligros del cambio climático.

“Las elecciones intermedias se avecinan y van más allá de las consecuencias, por lo que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de campeones climáticos”, señaló en su publicación.

Esta es la tercera vez que Jane Fonda se enfrenta a la enfermedad

En 2010, la estrella de ‘Grace and Frankie’ fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una lumpectomía. Después, en enero de 2018, le extirparon un tumor cancerígeno en el labio inferior y varios crecimientos de premelanoma en la piel. View this post on Instagram A post shared by Jane Fonda (@janefonda)

