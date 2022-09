Anne Heche no tenía un testamento y su hijo mayor presenta una petición para hacerse cargo de su patrimonio

Homer Heche Laffoon quiere hacerse cargo de la herencia de su madre. El hijo mayor de Anne Heche presentó los documentos judiciales en Los Ángeles en los que solicita convertirse en el administrador de la herencia de su difunta madre.

Los textos enumeran los ingresos brutos anuales de Anne, los bienes personales y el valor de sus propiedades, así como el señalamiento de que la difunta actriz no tenía un testamento.

Además del control de los bienes de su madre, Homer, de 20 años, -que Anne compartía con Coley Laffoon-, solicita ser nombrado tutor ad litem de su hermano de 13 años, Atlas. Como el joven, que la estrella de Hollywood compartía con James Tupper, es menor de edad, Homer pide que el tribunal renuncie a la fianza.

Anne fue declarada con muerte cerebral, la definición de muerte según la ley de California, el 12 de agosto, una semana después de que se involucrara en un accidente automovilístico en Los Ángeles. Tenía 53 años.

“Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra madre. Después de seis días de vaivenes emocionales casi increíbles, me queda una tristeza profunda y sin palabras”, dijo Homer en parte a Entertainment Tonight en ese momento.

“Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna” Homer, hijo de Anne Heche

A Anne se le retiró el soporte vital días después, cuando se localizaron receptores para sus órganos. Poco después, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo al medio que Anne murió como resultado de la inhalación de humo y las lesiones térmicas.

Según el certificado de defunción de la actriz, el cuerpo de Anne fue incinerado el 18 de agosto en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles, California.

“Mi hermano Atlas y yo queremos dar las gracias a Tyler, Noelle y a toda la increíble gente de Hollywood Forever por su amabilidad, compasión y generosidad de espíritu”, dijo entonces Homer en un comunicado.

“Estamos convencidos de que a nuestra mamá le encantaría el sitio que hemos elegido para ella; es hermoso, sereno y estará entre sus compañeros de Hollywood”, añadió.

“Lo más importante es que Hollywood Forever es un lugar vivo, donde la gente asiste a películas y conciertos y otros eventos. Ella era nuestra mamá, pero la amabilidad y la efusión de los últimos días nos han recordado que también pertenece a sus fans, a la comunidad del entretenimiento y, ahora, a los tiempos”, dijo. View this post on Instagram A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony)

