Kanye West le dice a Kim Kardashian que no porque sea “medio blanca” puede decidir a qué escuela irán sus hijos

Los seguidores de Kanye West están experimentando una sensación de déjà vu porque el rapero ha vuelto a protagonizar una de esas diatribas contra su ex esposa Kim Kardashian y su antigua familia política.

En esta ocasión, el desencadenante de su enfado han sido los cuatro hijos que comparte con Kim, que él desea que acudan a la escuela Donda Academy que ha creado en California y que ya ha comenzado a aceptar solicitudes.

Una vez más, el músico ha compartido parte de las conversaciones privadas que ha mantenido con distintas personas. En un intercambio de mensajes con Kim, él le aseguró que no permitirá que sean Hulu -la cadena que emite el reality de los Kardashian- o Calabasas -el barrio donde vive gran parte del mediático clan- los que decidan dónde estudiarán sus hijos. Actualmente los cuatro niños acuden a la escuela privada Sierra Canyon en Los Ángeles.

“Yo no soy el loco aquí. No voy a parar hasta que tenga voz y voto sobre mis hijos sin importar lo que me cueste a nivel legal”

Kanye West