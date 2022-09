Shakira dice que todo va a estar bien, en el remix de su hit “Don´t you worry”, junto a Farruko, Black Eyed Peas y David Guetta

Farruko presentó en su cuenta de Instagram una porción del video musical “Don´t you worry”, versión remix del tema que lanzara Shakira junto a Black Eyed Peas y David Guetta hace varias semanas atrás. La presentación de este tema llama mucho la atención, sobre todo por la letra de la misma en donde la colombiana canta claramente: “Todo va a estar bien”.

La vida de Shakira en la actualidad atraviesa un verdadero huracán emocional. Su separación con Gerard Piqué ha logrado acaparar las portadas de revistas del mundo y tiene a sus fans asechando cada paso del jugador del FC Barcelona, sobre todo porque éste a tan sólo semanas de confirmar su separación ya sostiene una relación en toda regla con Clara Chía Martí, una joven que llegó a conocer a la familia del jugador gracias a su trabajo en la empresa de Gerard, Kosmos.

Se sabe que Gerard ahora no sólo es el novio oficial de Clara, sino que ésta ya vive con él. La relación de este par parece haberse consolidado desde antes que el jugador y Shakira anunciaran su separación. De momento, el también empresario ha iniciado acciones legales en contra de aquellos paparazzi que invadan su vida privada más allá de lo razonable, sobre todo cuando éstos lleguen a acosar y perjudicar a sus hijos, Sasha y Milan.

En la nota que han facilitado sus abogados, según desveló Showbiz. el defensa catalán subraya que siempre ha respetado a la prensa y la labor informativa que desempeña en el marco de los asuntos de rabiosa actualidad, como es su separación de la estrella colombiana, pero también ha señalado que no tolerará que su vida familiar se vea “alterada” más allá de los límites que marca la propia ley. El también empresario ha pedido a los reporteros “sensatez y sentido común” a la hora de llevar a cabo sus tareas, sin caer en unos niveles de sensacionalismo que, en su opinión, también “dañan su honor” y suponen un “perjuicio para su imagen”. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, explican los letrados de Gerard Piqué.

