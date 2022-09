Revelan que Clara Chía Martí ya conoce a los hijos de Shakira, Sasha y Milan

Gerard Piqué está siendo severamente juzgado por la prensa internacional, por cómo ha llevado su separación con Shakira y el inicio de su nuevo romance con Clara Chía Martí. El periodista Jordi Martin, a través de El Gordo y la Flaca, ha mantenido informado al público sobre cómo empezó todo este romance de Clara y Gerard.

Ahora no sólo sabemos que ésta era novia del hermano de un supuesto mejor amigo de Piqué, a quien despidió para luego contratar a la joven en su empresa Kosmos, como organizadora de eventos, según destacó Infobae mediante el podcast de Martin con el programa de Univision.

Dicen también que Chía Martí y Piqué vienen juntos desde antes de que la separación con Shakira se hiciera oficial en junio. Y al parecer, durante todo este tiempo, Clara estuvo en contacto no sólo con Shakira, sino también con los hijos de la colombiana. Y es que los menores también visitaban a su papá en la empresa, en dónde éste, parece, los dejaba al cuidado de Clara.

En el podcast con El Gordo y la Flaca, Martin dijo sobre este tópico: “Cuando Piqué lleva a los niños a Kosmos, es la encargada de entretenerlos -Clara-”.

Entre más se desvela de este romance, más escabrosos parecen ser los detalles que hay detrás de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. y Jota Martin también ha dicho que esta no es la única infidelidad del catalán… parece que en el año 2016 también engañó a la mamá de sus hijos.

Actualmente se sabe, también gracias a Martin, que Piqué y Clara ya viven juntos y las imágenes sobre esta exclusiva las compartió con la revista ¡Hola!. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

