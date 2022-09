Carlos Sainz explotó ante los errores de Ferrari: “Todo lo que podía salir mal, ha salido mal”

El piloto español Carlos Sainz de la escudería Ferrari reconoció que “todo lo que podía salir mal” le salió mal en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, en el que acabó octavo después de una pésima parada en boxes y un castigo de cinco segundos por una imprudente salida de boxes con la que discrepa.

Sainz tuvo que esperar 12.7 segundos al no tener el neumático trasero izquierdo preparado para salir nuevamente a competencia.

“Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Hemos tenido mal ritmo en el primer ‘stint’, una muy mala primera parada, luego la bandera amarilla que me he salvado por los pelos (adelantamiento a Esteban Ocon) y el unsafe release”, relató en los micrófonos de Dazn.

🇳🇱 Carrera muy dura. Los reglajes no iban como esperaba y el toque con Lewis ha dañado el coche, así que faltaba ritmo. El 1er pitstop ha sido muy largo y luego penalización tras esquivar a un mecánico de McLaren. A por Monza.



👉https://t.co/Hed5AfUX3R



–#CarlosSainz pic.twitter.com/gB8yxpx1aL — Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 4, 2022

El madrileño se mostró disconforme con la decisión de sancionarle por una salida imprudente de boxes cuando pasaba su compatriota Fernando Alonso (Alpine).

“No ha sido ‘unsafe realese’ porque he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto, que estaba sacando el gato. No acabo de entender muy bien esa decisión”, comentó.

Sobre la parada que le costó 12.7 segundos cuando iba tercero en la carrera, indicó que le llamaron “muy tarde” para entrar al pit lane, “extremadamente tarde, y no estaban listos“.

Sainz mira ya a la siguiente prueba, la de Monza el próximo fin de semana, donde podría tener que cambiar la unidad de potencia.

“Después de hoy, estoy un poco… no preocupado, pero no me ha gustado nada cómo ha ido la carrera. Hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza porque está claro que los Mercedes y Red Bull en ritmo de carrera van un poco más rápido”, precisó.

Le puede interesar:

Sigue la polémica entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso: El británico respondió a los insultos del español

‘Checo’ Pérez tras el 1-2 de Red Bull en Bélgica: “Max Verstappen estaba en otro planeta”

Checo Pérez vuelve a su mejor nivel al partir segundo en el Gran Premio de Bélgica: “La segunda plaza no es la peor para tomar la salida”