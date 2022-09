Georgia sufre inundaciones catastróficas que han sumergido vehículos tras intensas lluvias

El noroeste del estado de Georgia ha sufrido inundaciones luego de que se produjeran más de 10 pulgadas de lluvia en las últimas 12 horas, provocando que el gobernador Brian Kemp emitiera un estado de emergencia para esa zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que el radar estima que algunos lugares han sido afectados con lluvias de 8 a 10.5 pulgadas desde la medianoche, haciendo que algunas carreteras y negocios se inunden.

“Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal. No intente viajar a menos que esté huyendo de un área sujeta a inundaciones o bajo una orden de evacuación”, indicó el NWS.

🚨 Flash Flood Warnings continue for Chattooga county and northeast portions of Floyd county. Very heavy rain 🌧️ has persisted over these locations over the last several hours. Flooding on roadways has been reported on numerous roads.

Las fuertes lluvias han afectado partes de los condados de Chattooga y Floyd, donde existe una emergencia de inundación repentina y advertencias de inundación repentina, informó 11 Alive.

El servicio también declaró emergencia de inundación repentina para Summerville, Lyverly y el parque estatal James H Floyd en el condado de Chattooga. Otra advertencia se emitió en el condado de Floyd, justo al sur.

“Después de las graves inundaciones en el norte de Georgia, hoy he declarado el estado de emergencia en los condados de Chattooga y Floyd”, anunció el gobernador Kemp en un comunicado. “Mientras trabajamos con socios locales para abordar el daño en las comunidades afectadas, Marty y yo estamos pidiendo a todos los georgianos que se unan a todos para orar por las vidas y los hogares afectados”.

Por su parte, Harry Harvey, alcalde de Summerville, indicó a 11Alive que el extremo sur del centro de la ciudad experimenta la mayor cantidad de inundaciones, por lo que aconsejó a los residentes qudarse en casa. Agregó que no se han registrado heridos hasta el momento. The Summerville area is now under a Flash Flood Emergency. This includes James H. "Sloppy" Floyd State Park. If you are by a creek or river, find higher ground. Do not drive across flooded roads. Some spots have picked up 8-10.5" of rain in just the past few hours. pic.twitter.com/lKRBf9Oeby— Andrew Blake Wilson (@AndrewWilsonWX) September 4, 2022

“El agua debe hervirse al menos durante un minuto después de alcanzar el punto de ebullición. Los ciudadanos deben continuar hirviendo el agua hasta que la empresa de servicios públicos de agua potable les notifique que el sistema de agua se ha restablecido a pleno funcionamiento y que la calidad microbiológica del agua en el sistema de distribución es segura para el consumo humano”, aconsejó la ciudad de Summerville en su sitio web.

Entretanto, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Chattooga está pidiendo a los ciudadanos a quedarse en casa y mantenerse fuera de las carreteras.

“El condado de Chattooga ha visto una gran cantidad de agua esta mañana, inundando varias áreas dentro del condado. Esperamos al menos 2 pulgadas más de lluvia hoy y les pedimos a todos por favor se queden en casa y no viajen a menos que sea absolutamente necesario”, escribió la agencia. . @ChattoogaGA EMS is asking for people to stay home and off the roads because of heavy rain and flooding. Most 911 calls are coming from Summerville. I'll have a look at the damage live at 6 p.m. on @11AliveNews. pic.twitter.com/ZP677sP3LK— Dawn White (@DawnWhiteNews) September 4, 2022

