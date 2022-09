Ousmane Dembélé: “Robert Lewandowski me dijo que le iba a dar muchas asistencias”

La nueva sociedad de la delantera del FC Barcelona pasa por los pies de Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski. El francés y el polaco se han entendido de manera perfecta que, a simple vista parecen ser muy letales. Además, a ellos dos también se le suma el brasileño Raphinha para hacer soñar a los azulgranas.

De esta manera, el joven atacante galo ha declarado a los medios del conjunto blaugrana que el mismo Lewandowski le reiteró en su llegada en la ciudad condal que el le iba a dar muchas asistencias y vaya que así ha sido.

“No sé cuantas, pero eso mismo me dijo él. La primera que nos vimos me dijo “tú me vas a dar muchas asistencias” Espero que sean muchas”, comentó Ousmane Dembélé.

“Sí, es muy bueno, también lo vemos cada día en los entrenamientos. Y es muy buen tío, siempre ríe, habla mucho con todos. Tiene 34 años, tiene mucha experiencia y aquí hay mucho jugador joven, para el equipo es un líder”, añadió el francés.

Asimismo, el “Mosquito” también tuvo la oportunidad de hablar muy bien del brasileño Raphinha quien también le ha dado una mayor velocidad y despliegue al ataque azulgrana. De esta manera, han podido formar un tridente de ensueño, junto a una gran relación.

“Muy bien con los dos, con Raphinha y con Robert. A Lewandowski ya le conocía de verlo en el Bayern, es uno de los mejores desde hace años. Y con Raphinha también muy bien, yo le conocía porque él jugó en el Rennes, que es mi equipo en Francia, miraba los partidos y ya lo hacía muy bien. Son muy buenos los dos y van a aportar mucho“, finalizó el atacante.

De esta manera, Ousmane Dembélé destaco el formidable ataque que ha mostrado el FC Barcelona en este comienzo de temporada. La adaptación de cada uno de ellos en el terreno, ha servido para crearle peligro a sus rivales.

