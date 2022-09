Ana Gabriel no quiere regalos en sus conciertos y tampoco se tomará fotos con los fanáticos

La cantante Ana Gabriel se ha vuelto tendencia por sus más recientes declaraciones que compartió en su perfil de Instagram, debido a que falta muy poco para que sus fanáticos puedan disfrutar de sus conciertos. Por ello, la gira fue llamada ‘Por amor a ustedes’. Sin embargo, en esta ocasión la dinámica tendrá que cambiar un poco, y detalla los motivos.

La mexicana explicó que con todo el cariño del mundo desea poder cumplir con la gira que tiene planeada, hecho que la llevó a tomar una medida de precaución y es que no podrá recibir los obsequios que sus fanáticos le lleven a sus presentaciones y así cuidar su salud.

“Faltan poquitos días, muy poquitos días para arrancar con la gira. Yo estoy preparándome como todos ustedes. Solo quería pedirles un gran favor porque muchos de ustedes me han escrito para decirme que tiene regalos para mí y que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que por esta ocasión no compren nada porque no voy a recibir nada, porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder continuar con la gira en Latinoamérica”, comenzó explicando en un audiovisual que tiene una duración de casi dos minutos.

“Yo pido que por favor no gasten, porque no voy a recibir absolutamente nada y me da mucha pena no poder tomarme fotografías, pero saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira y por ese amor que les tengo y lo tengo que avisar así que espero me comprendan y que sientan que de todas formas llevo todo el amor para ustedes. Gracias por su comprensión y el que me dan”, expresó la intérprete de ‘Es demasiado tarde’.

A su vez, las expresiones por el mencionado video no se hicieron esperar, pues algunos le manifestaron su apoyo incondicional, al tiempo que explicaron que la entendían, mientras que otros rechazaron que haya tenido que tomar esas determinaciones a los países que asista.

“Yo te regalo mi presencia amor”, “Me duele mucho pero lo entiendo”, “Por más artistas como tú”, “Te entendemos y te amamos”, “Y las fotos por qué no? Tus fan quien foto contigo”, “Tu salud es lo primero princesa, te amo”, “Se entiende, bendiciones señora”, “Te entendemos, solo canta para nosotros”, “Mi amor tienes que cuidarte, aún queremos Ana Gabriel para rato”, “Existes como artista por la gente”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video colgado el pasado lunes.

