Ana Gabriel le ofrece disculpas a Yailin La Más Viral por decir que no la conocía: “Me puse a investigar”

Hace unos días, Ana Gabriel acaparó los titulares por haber dicho en una transmisión en vivo que no conocía a Yailin La Más Viral, y es que sus fans no paraban de preguntarle sobre una posible colaboración con la pareja sentimental de Anuel AA.

“¿Cuándo vas a grabar con Yailin?”, le cuestionaron y, sin ánimos de ofender, la artista mexicana respondió: “No sé quién es Yailin”.

Probablemente era lo que buscaban las personas que se encontraban mirando el live de Ana Gabriel, ya que ella se encontraba expresando su pesar por no haber podido hacer una colaboración con Karol G.

“Por este medio yo quiero agradecer la más reciente invitación, y que no pude estar porque tenía un compromiso muy cercano, es a Karol G, que me invitó para que yo cantara con ella”, dijo.

“Estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto que pues no, no puedo estar grabando entonces desde este video yo le mando un abrazo, toda la suerte del mundo, que ya la tiene ¿verdad? y pues nada, agradecerle infinitamente su invitación”, agregó.

Su respuesta causó mucha controversia, pues aparentemente Yailin era una completa desconocida para Ana, sin embargo, se disculpó por dicha polémica y ahora hasta le presentó sus respetos a ella y su familia.

Ana Gabriel no quiso quedarse con la duda y tras investigar la carrera de la joven dominicana, le envió un mensaje a través de un video.

“Es algo que no me preocupa, pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video. Primero, mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no conocía, y era verdad. Ahora sí la conozco, porque me puse a investigar” Ana Gabriel

“También presentar mis respetos por su familia, porque creo que pueden haber sentido un poquito de tristeza por mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin“, continuó.

“Tercero, para sus fans, para su público, ese que la apoya y que me imagino han de estar un poco tristes; pero yo no negué a nadie. Otra, para un país que me ama y que amo, que es República Dominicana. Así es que, Yailin, te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones y que tu carrera sea siempre un éxito”, finalizó. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

