Evelyn Beltrán mete a Bad Bunny en su relación con Toni Costa y le dice: “Papi llévatelas a todas a un VIP”

Toni Costa retoma sus giras como instructor de Zumba, ahora que por fin se ha terminado su etapa en La Casa de los Famosos 2, en donde terminó llevándose el cuarto lugar. El ex de Adamari López se ganó la admiración de muchos y el rencor de otros, sobre todo por cómo terminó tratando a Ivonne Montero, quien silenciosamente siempre lo apoyó y lo admiró dentro del proyecto.

Pese a lo anterior, el español volvió sobre sus pasos, una vez salió de la casa, y esto lo llevó a pedirle disculpas públicas a Ivonne. Ya que estando fuera se dio cuenta de que al final del proyecto, presuntamente, terminó confiándose a las personas equivocadas. Para muchos, esta elección lo llevó a quedarse con el cuarto lugar, cuando fácilmente podría haberse coronado con el segundo puesto en esta competencia por los $250 mil dólares.

Sin embargo y más allá de esto, el coreógrafo de Univision vuelve con Zumba y como era de esperarse, su pareja Evelyn Beltrán lo apoya en todo. Pero a tanto llega el gusto, aparente, de la pareja por la música de Bad Bunny, que la joven modelo metió al “conejito malo” en su relación citando el extracto de una de sus canciones más populares, en un mensaje que le dedicó a su novio en Instagram.

Toni avisó sobre su regreso en cuenta oficial de Instagram con estas palabras: “Es el momento de volver a poner a bailar a tod@s, disfruta de la experiencia de una Master Class de Zumba con clase VIP, Meet&Greet, cena y muchas sorpresas más. Baile y ejercicio juntos en una fiesta con todo el sabor”. Al estas palabras respondió Evelyn Beltrán con el tema de Bad Bunny: “Papi llévatelas a todas a un VIP 🎶✨Qué emoción volver a verte haciendo lo que te gusta! 👏 #ZUMBATOUR ✈️”.

Una fan no estuvo muy de acuerdo y de inmediato respondió: “No, tú eres la única”. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

