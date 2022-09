Adamari López pide que no le quiten su paz y usuarios aseguran que es una indirecta para Toni Costa

La presentadora Adamari López desde hace varias semanas no ha parado de mostrar su sonrisa a través de su cuenta personal de Instagram donde le ha manifestado a sus seguidores que se ha vuelto una gran fanática de subir reels al tiempo que va doblando voces, lo que indica que podrían ser tomados de otra plataforma.

“Venga y le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz tampoco me la quites. Pico y se cuida”, fueron algunas palabras que mencionó la boricua.

“Lo que me dio paz es verte en ese columpio”, “Que no sea jamás negociable tu paz, excelente”, “Exacto, que nada ni nadie nos quite nuestra paz”, “Eres hermosa pero eres de Puerto Rico y deberías hablar como hablamos natural, mi humilde opinión”, “Tú sigue haciendo reels mientras otros disfrutan de su vida”, “Trata de encontrarla y deja tranquilo a tu ex”, “Adamari querida, estás mejor que una de 20”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, las opiniones entre sus más de ocho millones de seguidores en la aplicación de la camarita siguen estando divididas, y es que en esta oportunidad vuelve a salir Toni Costa, el padre de su pequeña hija.

“La que no tiene paz eres tú“, “Pero hasta cuándo esta mujer se le va a pasar ese dolor? Deja a ese hombre tranquilo”, “Toni quisiera desaparecer de tu vida pero lo único que lo detiene es su hija”, “Sigue ardida porque la cambió por algo mejor, él ya está feliz con otra”, “Tú cansas ya”, “Mucho despecho“, “Tanta echadera de vaina**, a leguas se nota que está más dolida”, “No sé pero siento que son indirectas”, dijeron algunos usuarios sobre el nuevo contenido que compartió.

Desde el momento en el que la puertorriqueña tomó la determinación de subir este tipo de videos a la mencionada plataforma muchos han pensado que ella no ha logrado superar las etapas por las que ha tenido que pasar en la vida. Sin duda, son infinidades de comentarios donde dice que todo se vincula a su expareja.

