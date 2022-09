Harry Styles besó en la boca a Nick Kroll y este le respondió con un abrazo

El cantante Harry Styles dijo presente en el Festival de Venecia, y sin duda acaparó los reflectores de los fotógrafos que se encontraban en el lugar. Además, manifestó su apoyo total a la película Don’t Worry Darling, filme del que muchos hablan sin todavía haber llegado a las salas de cine.

Sin embargo, esto no habría sido lo único llamativo durante este increíble evento donde muestran las próximas producciones que serán estrenadas, y es que se trata del actor quien realizó algo que nadie esperaba en ese entonces porque le dio un beso en la boca a Nick Kroll.

Harry Styles y Nick Kroll se besan luego de ver su nueva película Don't Worry Darling en el festival de Venecia. pic.twitter.com/T2kDyYEHsh — carloxx iván (@itscarlosivan) September 5, 2022

A su vez, su colega mostró un gesto de asombro ante lo que había pasado con el también compositor delante de todos. No obstante, no pareció haberle molestado, pues de manera inmediata le respondió con una gran sonrisa en su rostro, al tiempo que le dio un abrazo como si nada hubiese pasado.

De inmediato las imágenes se volvieron virales, y lo que más llamó la atención fue el hecho de él no haber estado solo porque el intérprete de ‘Sign of the Times’ tenía a solo dos puestos de diferencia a su actual pareja, Olivia Wilde.

¿De qué trata ‘Don´t Worry Darling’?

Este nuevo filme sin duda se ha convertido en uno de los más esperados de este 2022, y podrá ser disfrutado desde el próximo 22 de septiembre. Desde ese momento observarán la trama que existe entre una pareja en la década de los años 50, quienes además aparentan tener una vida envidiable.

La cinta toma un giro inesperado cuando la mujer comienza a realizarse preguntas sobre el tipo de trabajo que tiene su esposo.

Styles y Florence Pugh son los encargados de protagonizar este filme que ya se encuentra en cuenta regresiva para poderlo apreciar. Además, la dirección está de la mano de Wilde. Sin embargo, a pocos días de su estreno se han registrado varios comentarios y uno de ellos se trata del supuesto reemplazo de Shia LaBeouf, papel que llegó a interpretar Harry.

