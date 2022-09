“Se olvidaron de mí”: La conmovedora historia de la anciana de 97 años que habría sido abandonada por sus 16 hijos

Gran polémica e indignación ha causado, no solo en México, sino en otras partes del mundo, la historia compartida por el TikToker y YouTuber Jaime Toral, el cual hace unos días compartió en ambas plataformas un video sobre la triste historia de una anciana de 97 años, quien a pesar de tener una familia numerosa, nadie ve por ella.

La anciana se identificó como Isabel Méndez Jiménez y en el video de Toral se puede ver la condición precaria en la que vive esta mujer en una humilde casa en el estado de Oaxaca.

Isabel aseguró que a pesar de su avanzada edad, es quien cuida de su hogar y que aún trabaja. Pese a sentirse fuerte físicamente, su estado de ánimo se encuentra muy abajo, ya que a pesar de haber tenido 16 hijos y más de una decena de nietos, no hay quien la procure.

“Tengo 16 hijos pero estoy más sola que nunca… Tuve 8 hombres y 8 mujeres. Todos se casaron y se han olvidado de mí. Mis hijos conocieron mujeres u hombres de otras ciudades y no volvieron más por acá. Ellos apoyan a las familias de ellos, pero yo vivo solita”, comentó doña Isabel.

“Ni saben si vivo o no. Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela”, agregó la mujer.

También en el video, la anciana afirma que solamente uno de sus nietos, un joven de 23 años, es quien suele visitarla todos los días por la tarde para llevarle algo de comer y dejarle un poco de dinero; sin embargo, por desgracias, el chico tendría una adicción al alcohol, lo que aún hace más difícil su situación.

La anciana también explicó que para sobrevivir, se dedica a bordar servilletas y que suele comer únicamente un poco de frijoles y nopales porque no le alcanza para más comida, solo de ves en cuando puede darse el gusto de comprarse un poco de queso y carne.

Ante la precaria situación de la mujer de la tercera edad, el YouTuber le regaló pollo y verduras para que comiera; además también le entregó unos $150 dólares para que pudiera comprar más alimentos y ropa nueva.

Al ver el dinero, la mujer no pudo evitar llorar y le dio un fuerte abrazo.

La familia desmiente a la anciana

Días más tarde, luego de que la historia de Isabel se volviera viral y recibiera un sinfín de comentarios de personas interesadas en querer ayudarla, familiares de la anciana contactaron a Toral para dar su versión de los hechos.

Una de sus nietas, cuya identidad no fue revelada, le habría contado a Toral la “verdad” sobre la historia de su abuela.

Según esta nieta, doña Isabel, dada su avanzada edad, solía inventarse algunas historias acerca de su vida; además, indicó que la mujer no tendría 16 hijos sino únicamente 8 y que tiene mucho dinero y que incluso, suele hacer préstamos a los habitantes de su región con altos intereses.

También, el supuesto nieto que dijo doña Isabel que veía por ella, en realidad era su pareja, y que el resto de su familia sí está al pendiente de la anciana y que siempre se han preocupado porque no viva en condiciones precarias pero ella se ha negado a cambiar su manera de vivir.

Hasta el momento, nadie ha comprobado si lo dicho por la nieta de esta anciana sea verdad.

