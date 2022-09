Niegan que Harry Styles le haya escupido a Chris Pine en el estreno de ‘Don’t Worry Darling’ en Venecia

Muchos creen haber visto a Harry Styles escupiéndole a Chris Pine durante el estreno de su nueva cinta ‘Don’t Worry Darling’, en el Festival de Cine de Venecia, sin embargo, las fuentes de ambos actores negaron la versión.

Un representante de Chris desmintió el drama tachando de “ridículas” las especulaciones que aseguran que existe una disputa entre ambos artistas.

“Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, señaló en un comunicado a People después de que circulara un video de Harry que parecía escupir en el regazo de Chris mientras tomaba asiento para el estreno mundial de la cinta dirigida por Olivia Wilde.

“Para que quede claro, Harry Styles no le escupió a Chris Pines. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, agregó el representante.

“Esto no es cierto”, dijeron por su parte las fuentes cercanas a Styles.

El clip se extendió como la pólvora durante el fin de semana, con usuarios de internet realizando investigaciones en cámara lenta y diferentes ángulos tratando de llegar al fondo de lo sucedido.

Si bien no se puede ver saliva saliendo de la boca de Harry, el lenguaje corporal de ambos hombres en este momento llevó a muchos a asegurar que la estrella del pop le escupió intencionalmente a Pine, mientras que otros creían que Chris solo estaba buscando sus gafas de sol.

Por otra parte, aunque ahora los representantes de los actores han negado las especulaciones sobre el “escupitajo”, el músico sí intercambió saliva con uno de sus compañeros de reparto en la ceremonia: Nick Kroll, a quien besó de forma efusiva.

