Us Open: tres europeas y una africana disputan las semifinales

La francesa Carolina Garcia y la tunecina Ons Jabeur, ambas de 28 años, disputan este jueves 8 de septiembre una de las semifinales del US Open con la mira puesta en acariciar por primera vez el título del último Grand Slam de la temporada.

Ambas tenistas se caracterizan por un estilo de juego rápido y buen manejo en su servicio. Sin embargo la francesa tiende a ser mucho más arriesgada en su estrategia ofensiva buscando los puntos a los laterales y en la net.

La francesa Caroline Garcia quiere volar más alto en la pista rápida del Abierto de Estados Unidos.

García, que tiene 10 títulos individuales y marcha 17 en la clasificación, no ha cedido ningún set en lo que va del Abierto de Flushing. “Estoy concentrada en la dirección en la que quiero ir. Uno juega tenis por la pasión y emociones que te deja. Es eso lo que me impulsa a seguir practicando y avanzar”, dijo Garcia, al agregar que en este momento de su carrera se siente “más en control de mi juego. He trabajado duro para llegar hasta aquí”.

Sobre el partido ante Jabeur dijo que le agrada mucho ver como la tunecina también ha logrado posicionarse tan alto en lo que va del torneo.

Por su parte Jabeur, con tres títulos individuales en su palmarés y quinta en el ranking, ha dicho que está hambrienta por “ganar un Grand Slam, y aquí estoy en las semifinales”.

Ons Jabeur quiere seguir haciendo historia por el tenis africano femenino.

“Voy a darlo todo. Estoy probando que puedo avanzar en cualquier superficie. Me he adaptado muy bien en la pista rápida y eso me ha dado mucha confianza en mí misma”, dijo la tunecina que desde ya está haciendo historia para el tenis de su país y de África. Este año quedó finalista en Wimbledon y ganó en Madrid.

Sobre lo que le espera este jueves expresó: “Estoy contenta de que Caroline se encuentre (en el nivel) donde merece estar. Ella es una jugadora combativa. Será un encuentro duro pero intentaré ser yo misma. Seguramente será un gran partido para ambas”.

En la otra llave

La otras tenistas que se metieron en la otra llave de la semifinal fueron la bielorrusa Aryna Sabalenka, de 24 años, quien derrotó a la checa Karolina Pliskova, en dos mangas 6-1, 7-6 (4), y la número uno Iga Swiatek, de Polonia, que despachó en casi dos horas a la norteamericana Jessica Pegula por 6-3, 7-6 (4).

La bielorusa Aryna Sabalenka asegura estar lista para más en el US Open.

Swiatek, de 21 años y ganadora del French Open hace dos años, se medirá a una Sabalenka que ha trabajado mucho en su saque y se siente cómoda en la pista rápida de Flushing.

“Estoy lista para la siguiente batalla”, dijo Sabalenka a la prensa.

Mientras, la reinante número uno en el circuito ha pasado hasta la semifinal relativamente sin mayores complicaciones.