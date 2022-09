Después de 12 años de ausencia el actor Aarón Díaz vuelve y dice que ser papá es lo más hermoso, en entrevista con Adela Micha

Tras 12 años de ausencia, Aarón Díaz regresa a tierra azteca, donde asegura que disfruta mucho de su paternidad y está muy comprometido con la educación de sus hijas, Erin y Regina, por lo que sólo acepta proyectos que dejen un mensaje.

“Ser padre es lo más hermoso que hay en la vida, ese es un mensaje que siempre quiero dar, porque hoy en día la juventud tiene tanta información tan equivocada creo y nos corresponde a los que también somos jóvenes y que también tenemos otro tipo de mentalidad, pero los mensajes incorrectos en la música, en algunos programas, no es que seamos unos santos, pero tampoco podemos estar todo el tiempo dándole a la juventud ese tipo de contenido y yo lo veo ahora como padre, entonces trato de siempre hacer cosas, no necesariamente para niños, pero algo que deje un mensaje y que vaya por una línea digna”.

El mexicano explica que se mantuvo tanto tiempo alejado de su país natal para apoyar a su esposa, Lola Ponce y poder estar en familia.

“Si he tomado proyectos pero no en México porque no había llegado el proyecto correcto y porque tengo una mujer (Lola Ponce) que es artista también y hay que darle su espacio a ella.

“Cuando ella está trabajando pasamos tiempo en Italia, como mencionas, entonces somos una familia que a donde vayamos vamos juntos y cuando le toca a ella yo tengo que ceder y visceversa, nos funciona muy bien y a veces pasa el tiempo por eso, pero todo a su momento”.

Aarón visita la capital mexicana para asistir a la premier de “Toda la Sangre”, que estrena el 15 de septiembre (Starzplay) en México y (Pantaya) en Estados Unidos, serie que protagoniza al lado de Ana Brenda Contreras y en la que interpreta a un reportero que sigue el rastro de un asesino.

“Me enamoré de ‘Eugenio Casasola’ por la nobleza que tiene. Es un periodista que hace su labor bien, es un apasionado por lo que hace, está ahí para darle voz a los que no la tienen, para contar historias que no son contadas de otra forma y es un trabajo muy noble el que hacen ustedes, y ‘Eugenio’ se dedica a eso”, cuenta sobre la historia basada en la novela homónima de Bernardo Esquinca.

