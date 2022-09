¿Devolver la pelota de revés por la espalda? Carlos Alcaraz lo hizo posible en la mejor jugada del US Open 2022 [Video]

El ascenso del español Carlos Alcaraz no solo se mide por sus victorias que cada vez más frecuentemente invaden las canchas del tenis, sino también en las picardías que muestra sobre las pistas y el gesto que dejó este miércoles sobre las canchas del US Open no pasó desapercibido para nadie.

En su encuentro correspondiente a los cuartos de final ante el italiano Jannik Sinner, Alcaraz protagonizó una jugada impresionante en la que pudo devolver la pelota como pocos serían capaces de hacerlo.

El español se equivocó al pasarse de carrera con un remate de Sinner a la mitad de la cancha pero eso no fue límite para que Alcaraz lograra salvar el punto pasando la raqueta por su espalda para devolver la pelota de revés.

No conforme con eso el hispano terminó también concretando el punto al cruzar un segundo tiro a pesar que Sinner subió a la red buscando reducir sus oportunidades.

shot of the tournament? — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

El punto fue catalogado por la propia cuenta del US Open en Twitter como el mejor del torneo y para bromear publicó una encuesta en la que hacía la pregunta al público sobre qué opinaban de dicho punto.

