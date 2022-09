Entrenador de las Chivas no se obsesiona con clasificar directo ahora que están en racha por Liga MX

Son momentos dulces los que se viven en el seno del Rebaño Sagrado tras la racha de seis juegos sin derrotas que suman las Chivas de Guadalajara y esto hace crecer la ilusión de sus aficionados. Aunque el entrenador Ricardo Cadena sabe que es un largo camino y prefiere ser más cauto en los triunfos.

Tras el triunfo en condición de visitante por 1-2 contra Xolos de Tijuana, el elenco Tapatío suma cuatro triunfos y dos empates para llegar a 19 puntos, tras 13 partidos jugados. De momento luchan por entrar en la zona de los cuatro que clasifican de forma directa a la Liguilla.

🇲🇽 Felicité a mis Rojiblancos por ustedes 😍🐐🔥



GRAN TRIUNFO EN LA FRONTERA pic.twitter.com/0p0bVUhmGL — CHIVAS (@Chivas) September 8, 2022

“No sé si nos alcance (meterse directos), buscaremos ir juego a juego, sumando la mayor cantidad posible de puntos para saber hasta dónde nos puede permitir avanzar en la tabla. Nuestro objetivo es ir buscando la calificación y después de ahí ir buscando la siguiente fase”, manifestó Cadena en rueda de prensa.

Entiende que deben ir partido a partido para poder conquistar la clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Siente que el buen momento se ha reflejado en el vestuario y eso tiene en alta la motivación del plantel ahora mismo: “En la mala racha, ni yo ni los jugadores sentíamos que éramos los peores; ni ahora que hemos tenido algunos puntos y nos hemos levantado en la tabla nos sentimos los mejores”. 😎 Desde muy temprano le dimos al entrenamiento 🔥💪 pic.twitter.com/jeJU73Nz81— CHIVAS (@Chivas) September 8, 2022

Para cerrar su intervención, no quiso hablar del arbitraje: “La vez pasada dije que con respecto al arbitraje no iba a hablar y hoy no hablo del arbitraje. Estamos tranquilos, esa situación a veces te favorece y a veces te perjudica”.

También podría interesarte:

– Mauro Icardi y Juan Mata son los últimos refuerzos del proyecto espectacular del Galatasaray [Video]

– “Me mintieron en la cara”: Dani Alves reveló supuesto complot para sacarlo del FC Barcelona

– Atlanta United suspendió al venezolano Josef Martínez por un fuerte altercado con el entrenador