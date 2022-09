Minutos antes del anuncio de la muerte de la reina Isabel II un arcoirís apareció sobre el palacio de Buckingham

Un arcoirís apareció sobre el palacio de Buckingham, minutos antes de que se anunciara la muerte de la reina Isabel II. Parece que el cielo se vistió para despedir así a la gran monarca del Reino Unidos, tenía 96 años de edad y sostuvo la corona durante 70.

Ahora que Isabel II ha partido, la corona recae en Charles, su primogénito, razón por la cual hereda el trono. Por lo tanto, el primero en la linea de sucesión es el príncipe William también conocido como duque de Cambridge. Cabe señalar que ahora que sube en la linea hereditaria, su título también cambia, poco, pero sí hay una modificación ya ahora es también el duque de Cornwal.

Ahora que Charles es rey del Reino Unido, su majestad ha compartido el siguiente mensaje con el mundo y sus súbditos, en el que afirma que tanto él como el resto de la familia real está sumergido en el terrible dolor de la pérdida.

También reconoce que esta noticia afectará a muchos alrededor del mundo, que también admiraban a su majestad la reina. A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

