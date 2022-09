Cinco personas, incluidos tres niños, fueron encontrados sin vida dentro de una casa en Maryland

Una mujer, un hombre y tres niños fueron hallados sin vida este viernes en la mañana tras ser baleados en una casa en la comunidad de Elk Mills, Maryland, informaron las autoridades del condado de Cecil.

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Cecil respondieron a un incidente en una casa ubicada en un callejón sin salida a las 9:20 a.m. luego de que un hombre reportara al 911 que tres niños y una mujer fueron asesinados a tiros, informó CBS News Baltimore.

La llamada reportada al servicio de emergencias fue descrita por las autoridades como “muy corta”, pues el informante colgó inmediatamente. Posteriormente se intentó devolver la llamada pero no hubo respuesta.

Police remain here on the scene. It’s a residential home in a cul de sac where police found the 5 bodies https://t.co/BNSqlW1yET pic.twitter.com/pwYT8iSrY2 — Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) September 9, 2022

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre muerto a tiros en un garaje y una pistola semiautomática cerca de él, informaron las autororidades, que habían emitido una alerta amarilla para cuatro escuelas cercanas.

Al ingresar a la casa, la policía notó a una mujer baleada en el primer piso y a tres niños muertos con balas en el nivel superior de la casa. Las cinco víctimas fueron declaradas muertas en la escena.

Un funcionario señaló que los niños cursaban los grados 5, 7 y 8. Sin embargo, ni ellos ni el resto de familiares han sido identificados porque la policía no ha podido notificar a los familiares del hombre.

La oficina del alguacil apuntó que no se encontró historial de llamadas en la residencia. Actualmente la investigación está en curso en medio de una orden de allanamiento e incautación en la residencia, aunque la policía aclaró que no existe alguna amenaza para la comunidad en este momento.

Los primeros oficiales en responder al lugar del incidente fueron respaldados por los equipos de crisis, incluyendo paramédicos, agentes y despachadores. La investigación contó con la colaboración de Cecil County Animal Services debido que había una perro y dos gatos en la escena. Animal control is bringing out a dog from the crime scene in Cecil County where 5 bodies were found @wjz pic.twitter.com/AA6B7mcWhO— Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) September 9, 2022

También te puede interesar:

• Apuñalamiento masivo deja al menos 10 muertos y varios heridos en Canadá; dos sospechosos están prófugos

• Pelea familiar en Florida termina en tragedia dejando dos muertos y un herido en aparente homicidio-suicidio

• Arrestan en Kansas a sospechoso de cuádruple homicidio en Ohio